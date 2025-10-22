339 مبتعثًا سعوديًا يدرسون الأمن السيبراني بأكثر من 85 جامعة أمريكية

أعلنت الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية أن عدد المبتعثين السعوديين في تخصص الأمن السيبراني لهذا العام 2025 بلغ (339) مبتعثًا في أكثر من (85) جامعة أمريكية، بواقع (231) مبتعثًا لدرجة البكالوريوس و(81) لدرجة الماجستير و(27) لدرجة الدكتوراه، في مسارات أكاديمية وتطبيقية تخدم أولويات الاقتصاد الرقمي الوطني.

وأوضحت الملحق الثقافي السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ودول أمريكا الجنوبية الدكتورة تهاني بنت عبدالعزيز البيز، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة شهر التوعية بتخصص الأمن السيبراني، أن ابتعاث الكفاءات الوطنية في الأمن السيبراني جزءٌ أصيل من الاستثمار في رأس المال البشري الذي تقوده القيادة الرشيدة -أيدها الله- ضمن مستهدفات رؤية 2030، وبرنامج بناء القدرات البشرية؛ ويهدف إلى إعداد جيلٍ متخصصٍ يرسّخ ريادة المملكة ويحافظ على تصدّرها الدولي في هذا المجال الحيوي.

وأضافت أن البرامج الأكاديمية والبحثية التي يلتحق بها المبتعثون تُبنى على شراكات مع جامعات ومراكز تميز، مع متابعة مستمرة لنتائجهم وتمكينهم من التدريب العملي ونقل المعرفة إلى الجهات الوطنية بعد تخرجهم.

وتابعت: “ويأتي هذا الاهتمام امتدادًا لما تحقّقه المملكة من مؤشرات متقدمة عالميًا؛ إذ حافظت السعودية على المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025م الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بسويسرا، كما صُنِّفت المملكة أنموذجًا رائدًا في الفئة الأعلى (Role-Model) في المؤشر العالمي للأمن السيبراني 2024م الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، وهو ما يعكس تكامل البناءين الأمني والتنموي للقطاع وتنامي القدرات البشرية الوطنية الداعمة له”.