Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 515 سلة غذائية في بورتسودان السودانية  Icon النفط يرتفع أكثر من 1% وسط مخاوف الإمدادات Icon 339 مبتعثًا سعوديًا يدرسون الأمن السيبراني بأكثر من 85 جامعة أمريكية Icon توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار وضباب على عدة مناطق  Icon تحذير.. تناول اللحوم المصنعة يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي Icon وظائف شاغرة في شركة السجل العقاري Icon اشتعال مركبتين وتفحم 15 شخصاً كانوا بداخلهما في اليمن Icon مفاوضات في الكونغرس لإنهاء الإغلاق الحكومي Icon وظائف شاغرة لدى فروع شركة الخزف Icon 16 وظيفة شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تعزيزًا لتصدر السعودية العالمي في هذا المجال

339 مبتعثًا سعوديًا يدرسون الأمن السيبراني بأكثر من 85 جامعة أمريكية

الأربعاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٤ صباحاً
339 مبتعثًا سعوديًا يدرسون الأمن السيبراني بأكثر من 85 جامعة أمريكية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية أن عدد المبتعثين السعوديين في تخصص الأمن السيبراني لهذا العام 2025 بلغ (339) مبتعثًا في أكثر من (85) جامعة أمريكية، بواقع (231) مبتعثًا لدرجة البكالوريوس و(81) لدرجة الماجستير و(27) لدرجة الدكتوراه، في مسارات أكاديمية وتطبيقية تخدم أولويات الاقتصاد الرقمي الوطني.
وأوضحت الملحق الثقافي السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ودول أمريكا الجنوبية الدكتورة تهاني بنت عبدالعزيز البيز، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة شهر التوعية بتخصص الأمن السيبراني، أن ابتعاث الكفاءات الوطنية في الأمن السيبراني جزءٌ أصيل من الاستثمار في رأس المال البشري الذي تقوده القيادة الرشيدة -أيدها الله- ضمن مستهدفات رؤية 2030، وبرنامج بناء القدرات البشرية؛ ويهدف إلى إعداد جيلٍ متخصصٍ يرسّخ ريادة المملكة ويحافظ على تصدّرها الدولي في هذا المجال الحيوي.
وأضافت أن البرامج الأكاديمية والبحثية التي يلتحق بها المبتعثون تُبنى على شراكات مع جامعات ومراكز تميز، مع متابعة مستمرة لنتائجهم وتمكينهم من التدريب العملي ونقل المعرفة إلى الجهات الوطنية بعد تخرجهم.
وتابعت: “ويأتي هذا الاهتمام امتدادًا لما تحقّقه المملكة من مؤشرات متقدمة عالميًا؛ إذ حافظت السعودية على المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025م الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بسويسرا، كما صُنِّفت المملكة أنموذجًا رائدًا في الفئة الأعلى (Role-Model) في المؤشر العالمي للأمن السيبراني 2024م الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، وهو ما يعكس تكامل البناءين الأمني والتنموي للقطاع وتنامي القدرات البشرية الوطنية الداعمة له”.

قد يهمّك أيضاً
السعودية الأولى إقليميًا والثانية عالميًا في الأمن السيبراني

السعودية الأولى إقليميًا والثانية عالميًا في الأمن السيبراني

الأمن السيبراني يصدر 37 ضابطًا أساسيًا للحوسبة السحابية

الأمن السيبراني يصدر 37 ضابطًا أساسيًا للحوسبة السحابية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد