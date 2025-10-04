Icon

4 قتلى وأكثر من 20 مصابًا في إطلاق نار بولاية أميركية

الأحد ١٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠١ مساءً
4 قتلى وأكثر من 20 مصابًا في إطلاق نار بولاية أميركية
المواطن - فريق التحرير

قتل 4 أشخاص وأصيب ما لا يقل عن 20، اليوم الأحد، في حادث إطلاق نار داخل مطعم ببلدة على جزيرة سانت هيلينا، بولاية ساوث كارولاينا الأميركية.

وأعلن مكتب قائد شرطة مقاطعة بيوفورت بالولاية، أن الشرطة تلقت بلاغا قبل الساعة الواحدة صباحا بقليل، وتوجهت إلى موقع الحادث في حانة “ويليز بار آند غريل”، حيث عثرت على عدة أشخاص مصابين بجروح ناجمة عن طلقات نارية، من بينهم 4 في حالة حرجة.

وأكدت السلطات أن مئات الأشخاص كانوا داخل الحانة وقت وقوع إطلاق النار، بينما لم يتم الكشف عن أسماء الضحايا، في انتظار إخطار ذويهم.

كما امتنع مكتب قائد الشرطة عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل لحين تقدم التحقيقات.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تشهد تصاعدًا في حوادث إطلاق النار العشوائي خلال العقد الأخير، وسط انقسام سياسي حاد حول سبل التصدي لهذه الظاهرة.

