جوائز إجمالية تصل إلى (600) ألف ريال

40 مشاركًا في شوط “جير تبع” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي

الخميس ٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٤ صباحاً
40 مشاركًا في شوط “جير تبع” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي
المواطن - فريق التحرير

أقيم اليوم، الشوط الرابع لسباق الملواح، ضمن فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم (شمال مدينة الرياض).

ويجري السباق على مدى ستة أيام، ويُختتم الجمعة المقبل، بجوائز إجمالية تصل إلى (600) ألف ريال.

وزير الداخلية: معرض الصقور فعالية عالمية وضع أساسها ولي العهد

الداخلية تشارك في معرض الصقور عبر 4 قطاعات


وشارك في شوط اليوم الرابع، الذي خُصص لفئة (جير تبع)، (40) صقارًا، وتُوّج الفائزون بعد منافسة قوية، إذ حقق شايع السهلي المركز الأول بصقره (هيهات)، وجاء ظافر المري بالصقر (سهيل) في المركز الثاني، كما حقق عادل العريفج بصقره (T58) المركز الثالث.


ويحصل أصحاب المراكز الأولى على جوائز تتراوح بين (25) ألف ريال للمركز الأول، و(20) ألف ريال للمركز الثاني، و(15) ألف ريال للمركز الثالث، وعشرة آلاف للمركز الرابع، وسبعة آلاف للمركز الخامس، وخمسة آلاف للمركز السادس، بينما يحصل الفائزون من المركز السابع حتى العاشر على أربعة آلاف و(500) ريال، ويواصل سباق الملواح فعالياته غدًا، من خلال إقامة الشوط الخامس الذي خصص لفئة (حر).

 

