التدريبات الرياضية تقلل الإحساس بالجوع قصة تؤكد أهمية مصداقية المؤثرين على مواقع التواصل 5 حالات تُلزم قائد المركبة بالجانب الأيمن للطريق حساب المواطن: إيداع الدعم الخميس محاكمة محمد رمضان بسبب أغنية أتربة ورياح على منطقة تبوك حتى السادسة زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب الفلبين ارتفاع أسعار الذهب اليوم ترامب يفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على الشاحنات المستوردة النفط يواصل الارتفاع
أكدت الإدارة العامة للمرور أن هناك خمس حالات يجب على قائد المركبة فيها الالتزام بأقصى الجانب الأيمن من الطريق حفاظًا على السلامة المرورية وتجنبًا للمخالفات.
وأوضحت الإدارة، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن هذه الحالات تشمل:
عند الانعطاف إلى طريق آخر من جهة اليمين.
في حال وجود منتفع آخر يرغب في تجاوز الطريق.
عند ضعف أو انعدام الرؤية.
إذا كانت سرعة المركبة أقل من السرعة القصوى المسموح بها.
أو في حال قدوم مركبة من الاتجاه المعاكس.
وشددت الإدارة العامة للمرور على أن الالتزام بهذه التعليمات يسهم في رفع مستوى السلامة المرورية، ويحد من الحوادث الناتجة عن القيادة الخاطئة أو التجاوز غير الآمن.