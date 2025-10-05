5 حالات تُلزم قائد المركبة بالجانب الأيمن للطريق

أكدت الإدارة العامة للمرور أن هناك خمس حالات يجب على قائد المركبة فيها الالتزام بأقصى الجانب الأيمن من الطريق حفاظًا على السلامة المرورية وتجنبًا للمخالفات.

وأوضحت الإدارة، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن هذه الحالات تشمل:

عند الانعطاف إلى طريق آخر من جهة اليمين.

في حال وجود منتفع آخر يرغب في تجاوز الطريق.

عند ضعف أو انعدام الرؤية.

إذا كانت سرعة المركبة أقل من السرعة القصوى المسموح بها.

أو في حال قدوم مركبة من الاتجاه المعاكس.

وشددت الإدارة العامة للمرور على أن الالتزام بهذه التعليمات يسهم في رفع مستوى السلامة المرورية، ويحد من الحوادث الناتجة عن القيادة الخاطئة أو التجاوز غير الآمن.