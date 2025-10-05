5 شروط لتغيير الاسم الأول عبر منصة أبشر

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية إمكانية تغيير الاسم الأول للمواطنين والمواطنات عبر منصة أبشر.

وأجابت منصة أبشر على أبرز الأسئلة الشائعة لخدمة تعديل الاسم الأول لدى الأحوال المدنية من خلال منصة أبشر كما يلي:

5 شروط لتغيير الأسم الأول

هل يمكنني تغيير الاسم الأول لنفسى أو لأحد أفراد الأسرة؟

نعم يمكن تغيير الاسم الأول للمواطن من خلال خدمة تغيير الاسم الأول لنفسه أو لأحد أفراد الأسرة لمن هم أقل من (18) عاماً وفق الشروط.

ما المدة المتوقعة لتنفيذ الخدمة؟

فورية للاسم المعرف ضمن قوائم الأسماء لدى الأحوال المدنية، وخمسة أيام عمل للاسم غير المعرف ضمن قوائم الأسماء لدى الأحوال المدنية.

هل تقدم خدمة تغيير الاسم الأول دون رسوم؟

نعم تقدم الخدمة مجانية لجميع المواطنين.

هل يسمح للمستفيد بتعديل الاسم لنفسه أو لأحد أفراد أسرته مرتين؟

نعم يسمح للمستفيد بتعديل الاسم الأول مرتين لنفسه أو لأحد أفراد أسرته بشرط أن تكون المرة الثانية للرجوع للاسم السابق فقط.

ما شروط خدمة تغيير الاسم الأول؟

يجب أن يتوافق الاسم الجديد مع معايير تسجيل الأسماء لدى الأحوال المدنية. ولا يكون مماثلاً لاسم أحد أفراد الأسرة من الدرجة الأولى ممن هم علي قيد الحياة، مالم موافقة الأبوين عند تغيير اسم أحد الأبناء طلباً من (18) عاماً مالم يكن أحدهما متوفى. ولا يكون لدى المستفيد طلب لتعديل أحد خانات الاسم تحت المعالجة.