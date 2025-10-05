Icon

حرس الحدود بمنطقة جازان ينقذ مقيمًا من الغرق  Icon “التطوير الدفاعي” تنضم لعضوية برنامج التعاون الصناعي بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية Icon برعاية وزير الثقافة.. روائع الأوركسترا السعودية تعود إلى الرياض Icon 5 شروط لتغيير الاسم الأول عبر منصة أبشر Icon حديث جانبي يجمع ولي العهد مع ترمب الابن في مبادرة مستقبل الاستثمار Icon بقيادة القوات البحرية.. قوة الواجب المختلطة تحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة Icon أحمد الشرع من الرياض: السعودية بقيادة ولي العهد مفتاح سوريا نحو العالم Icon لحظة وصول ولي العهد إلى مقر مبادرة مستقبل الاستثمار Icon ولي العهد يستقبل نائب رئيس جمهورية الصين ويستعرضان العلاقات الثنائية Icon الرئيس السوري يستقبل السواحه لمناقشة آفاق الشراكة في الاقتصاد الرقمي بين البلدين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

5 شروط لتغيير الاسم الأول عبر منصة أبشر

الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٠٤ مساءً
5 شروط لتغيير الاسم الأول عبر منصة أبشر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية إمكانية تغيير الاسم الأول للمواطنين والمواطنات عبر منصة أبشر.

وأجابت منصة أبشر على أبرز الأسئلة الشائعة لخدمة تعديل الاسم الأول لدى الأحوال المدنية من خلال منصة أبشر  كما يلي:

قد يهمّك أيضاً
خطوات إصدار بطاقة هوية وطنية بدل مفقود عبر أبشر

خطوات إصدار بطاقة هوية وطنية بدل مفقود عبر أبشر

خطوات إصدار شهادة وفاة بدل مفقود عبر منصة أبشر

خطوات إصدار شهادة وفاة بدل مفقود عبر منصة أبشر

5 شروط لتغيير الأسم الأول

هل يمكنني تغيير الاسم الأول لنفسى أو لأحد أفراد الأسرة؟

نعم يمكن تغيير الاسم الأول للمواطن من خلال خدمة تغيير الاسم الأول لنفسه أو لأحد أفراد الأسرة لمن هم أقل من (18) عاماً وفق الشروط.

ما المدة المتوقعة لتنفيذ الخدمة؟

فورية للاسم المعرف ضمن قوائم الأسماء لدى الأحوال المدنية، وخمسة أيام عمل للاسم غير المعرف ضمن قوائم الأسماء لدى الأحوال المدنية.

هل تقدم خدمة تغيير الاسم الأول دون رسوم؟

نعم تقدم الخدمة مجانية لجميع المواطنين.

هل يسمح للمستفيد بتعديل الاسم لنفسه أو لأحد أفراد أسرته مرتين؟

نعم يسمح للمستفيد بتعديل الاسم الأول مرتين لنفسه أو لأحد أفراد أسرته بشرط أن تكون المرة الثانية للرجوع للاسم السابق فقط.

ما شروط خدمة تغيير الاسم الأول؟

يجب أن يتوافق الاسم الجديد مع معايير تسجيل الأسماء لدى الأحوال المدنية. ولا يكون مماثلاً لاسم أحد أفراد الأسرة من الدرجة الأولى ممن هم علي قيد الحياة، مالم موافقة الأبوين عند تغيير اسم أحد الأبناء طلباً من (18) عاماً مالم يكن أحدهما متوفى. ولا يكون لدى المستفيد طلب لتعديل أحد خانات الاسم تحت المعالجة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خطوات إصدار شهادة وفاة بدل مفقود عبر منصة أبشر
السعودية اليوم

خطوات إصدار شهادة وفاة بدل مفقود عبر...

السعودية اليوم
خطوات استخراج تقرير بيانات المركبات عبر أبشر
أخبار رئيسية

خطوات استخراج تقرير بيانات المركبات عبر أبشر

أخبار رئيسية
خطوات إصدار بطاقة هوية وطنية بدل مفقود عبر أبشر
السعودية اليوم

خطوات إصدار بطاقة هوية وطنية بدل مفقود...

السعودية اليوم