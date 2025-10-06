Icon

6 أسباب تؤدي لانحراف المركبة بشكل مفاجئ أثناء القيادة

الأربعاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٤٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

حذرت الإدارة العامة للمرور، من الانحراف المُفاجئ على الطريق، والذي يُعرض حياة قائد المركبة وحياة الآخرين للخطر.

وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس إن هناك 6 أسباب تؤدي لانحراف المركبة بشكل مفاجئ أثناء القيادة على الطرق، محذرة من تداعيات ذلك لأنه يعرض حياة الشخص والآخرين للخطر.

وتابعت أن الانحراف المُفاجئ على الطريق قد يحدث نتيجة عدة أسباب، منها:

-هطول الأمطار الكثيفة.

-إطارات المركبة غير السليمة أو غير المضغوطة بشكل كاف.

-عدم استخدام الإشارات الضوئية عند تغيير المسار.

-السير بسرعة أعلى من السرعة المسموحة.

-عدم أداء الفحص الدوري الشامل للمركبة.

-الانشغال عن القيادة.

