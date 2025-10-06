Icon

6 خطوات لتجديد رخصة البنادق الهوائية إلكترونيًا عبر أبشر Icon تطور خطير.. الشيوخ الأمريكي يرفض خطة الجمهوريين لإنهاء الإغلاق الحكومي Icon الداخلية تستعرض أبرز حلولها الحديثة بمعرض الصقور والصيد الدولي 2025 Icon ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًّا بضمان أمن قطر Icon أمير الرياض يدشّن الحملة الوطنية التوعوية بسرطان الثدي 2025 Icon ارتفاع ضحايا انهيار كنيسة في إثيوبيا لـ 36 قتيلًا Icon فيصل بن فرحان يبحث مع الشيباني العلاقات الثنائية ودعم أمن سوريا واقتصادها Icon طيران ناس يحتفل بإطلاق رحلاته المباشرة بين جدة وبريشتينا عاصمة كوسوفو Icon مهلة 90 يومًا لتقديم طلبات التسجيل العيني للعقارات بمنطقة الرياض Icon زلزال عنيف بقوة 6.1 درجات يضرب إقليم الملوك بإندونيسيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

6 خطوات لتجديد رخصة البنادق الهوائية إلكترونيًا عبر أبشر

الأربعاء ١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٩ مساءً
6 خطوات لتجديد رخصة البنادق الهوائية إلكترونيًا عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حددت منصة أبشر بالتفصيل خطوات تجديد رخصة البنادق الهوائية إلكترونيًا عبر المنصة.

وأوضحت منصة أبشر، عبر حسابها على منصة إكس، أن هذه الخدمة تتيح للمستفيد تجديد رخص البنادق الهوائية إلكترونيا عبر منصة أبشر، دون الحاجة لزيارة أحد مقار الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات.

قد يهمّك أيضاً
أبشر: يلزم الكشف الطبي عند تجديد الرخصة

أبشر: يلزم الكشف الطبي عند تجديد الرخصة

3 ميزات لخدمة فسوحات البنادق الهوائية

3 ميزات لخدمة فسوحات البنادق الهوائية

خطوات تجديد رخصة البنادق الهوائية

1 – تسجيل الدخول إلى موقع منصة أبشر.

2 – اختيار خدماتي.

3 – اختيار الأمن العام.

4 – اختيار إدارة الأسلحة.

5 – اختيار الأسلحة الهوائية.

6 – اختيار السلاح.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خطوات إصدار شهادات الوفاة للأسر الحاضنة عبر أبشر
السعودية اليوم

خطوات إصدار شهادات الوفاة للأسر الحاضنة عبر...

السعودية اليوم