6 خطوات لتجديد رخصة البنادق الهوائية إلكترونيًا عبر أبشر تطور خطير.. الشيوخ الأمريكي يرفض خطة الجمهوريين لإنهاء الإغلاق الحكومي الداخلية تستعرض أبرز حلولها الحديثة بمعرض الصقور والصيد الدولي 2025 ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًّا بضمان أمن قطر أمير الرياض يدشّن الحملة الوطنية التوعوية بسرطان الثدي 2025 ارتفاع ضحايا انهيار كنيسة في إثيوبيا لـ 36 قتيلًا فيصل بن فرحان يبحث مع الشيباني العلاقات الثنائية ودعم أمن سوريا واقتصادها طيران ناس يحتفل بإطلاق رحلاته المباشرة بين جدة وبريشتينا عاصمة كوسوفو مهلة 90 يومًا لتقديم طلبات التسجيل العيني للعقارات بمنطقة الرياض زلزال عنيف بقوة 6.1 درجات يضرب إقليم الملوك بإندونيسيا
حددت منصة أبشر بالتفصيل خطوات تجديد رخصة البنادق الهوائية إلكترونيًا عبر المنصة.
وأوضحت منصة أبشر، عبر حسابها على منصة إكس، أن هذه الخدمة تتيح للمستفيد تجديد رخص البنادق الهوائية إلكترونيا عبر منصة أبشر، دون الحاجة لزيارة أحد مقار الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات.
1 – تسجيل الدخول إلى موقع منصة أبشر.
2 – اختيار خدماتي.
3 – اختيار الأمن العام.
4 – اختيار إدارة الأسلحة.
5 – اختيار الأسلحة الهوائية.
6 – اختيار السلاح.