6 خطوات لتجديد رخصة البنادق الهوائية إلكترونيًا عبر أبشر

حددت منصة أبشر بالتفصيل خطوات تجديد رخصة البنادق الهوائية إلكترونيًا عبر المنصة.

وأوضحت منصة أبشر، عبر حسابها على منصة إكس، أن هذه الخدمة تتيح للمستفيد تجديد رخص البنادق الهوائية إلكترونيا عبر منصة أبشر، دون الحاجة لزيارة أحد مقار الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات.

خطوات تجديد رخصة البنادق الهوائية

1 – تسجيل الدخول إلى موقع منصة أبشر.

2 – اختيار خدماتي.

3 – اختيار الأمن العام.

4 – اختيار إدارة الأسلحة.

5 – اختيار الأسلحة الهوائية.

6 – اختيار السلاح.