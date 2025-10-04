600 قطعة سلاح صيد متنوعة بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025

أتاح نادي الصقور السعودي جناحًا مخصصًا لأسلحة الصيد والذخيرة ضمن فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي (2025)، مقدمًا للزوار تجربة متكاملة للتعرف على تفاصيل الأسلحة قبل الشراء.

وشهد الجناح طرح أكثر من 600 قطعة سلاح متنوعة، تعرض في ثماني شركات متخصصة في أسلحة الصيد النارية، وعدد من شركات أسلحة الصيد الهوائية، تمثل أكثر من 55 علامة تجارية عالمية، يتصدرها بنادق صيد تعرض للمرة الأولى، وهو ما يعكس اتساع الخيارات أمام الهواة.

ويوفر المعرض للزوار إمكانية تجربة الرماية، والتعرف على خصائص وأداء الأسلحة بطريقة عملية، إضافة إلى أجنحة مخصصة للأسلحة الهوائية، وأخرى للإكسسوارات الشخصية والمنزلية الخاصة بالأسلحة.

ويقدّم المعرض استشارات مباشرة ومعلومات دقيقة حول الاستخدام والاقتناء، من خلال متخصصين يمتلكون خبرة واسعة في مجال الأسلحة.

يُذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي (2025) يُقام بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في مَلهم (شمال مدينة الرياض)، بمشاركة أكثر من (1,300) عارض من (45) دولة، ويستقطب سنويًا مئات الآلاف من الزوار، جامعًا بين الحفاظ على الموروث الوطني وفتح آفاق استثمارية وثقافية وسياحية جديدة.