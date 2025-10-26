Icon

يشرف عليها إنفاذ

64 مزادًا عقاريًا لبيع 616 أصلًا في مختلف مناطق المملكة

الأحد ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠٠ مساءً
64 مزادًا عقاريًا لبيع 616 أصلًا في مختلف مناطق المملكة
المواطن - واس

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، إقامة (64) مزادًا علنيًا ما بين حضوري وإلكتروني، لتصفية وبيع (616) أصلًا متنوعًا في عددٍ من مدن ومناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من 1 حتى 15 نوفمبر 2025م.

وتأتي منطقة الرياض في صدارة المناطق بعدد (20) مزادًا لبيع (150) أصلًا، تليها منطقة مكة المكرمة بـ (15) مزادًا تشمل (154) أصلًا، ثم المنطقة الشرقية بـ (8) مزادات تضم (79) أصلًا، ومنطقة القصيم بـ (5) مزادات تشمل (78) أصلًا، فيما يقام بالمدينة المنورة (3) مزادات لعرض (42) أصلًا، و(3) مزادات بمنطقة عسير لعرض (44) أصلًا، ويقام مزادين في كلا من الباحة لعرض (7) أصول، وفي تبوك لعرض (18) أصلًا، وفي الجوف لعرض (9) أصول، وفي جيزان لعرض (19) أصلًا، ويقام مزاد في كلا من الحدود الشمالية لعرض (11) أصلًا، وفي نجران لعرض (5) أصول.

وأكد “إنفاذ” أن جميع تفاصيل المزادات وشروط المشاركة متاحة عبر صفحة المزادات على الموقع الإلكتروني الرسمي: https://infath.gov.sa/.

