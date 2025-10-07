7.1% ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي خلال أغسطس 2025

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن النتائج الأولية تشير إلى ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 7.1% خلال شهر أغسطس من عام 2025م مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (أغسطس) 2024.

وقالت الهيئة عبر بيان لها إن ذلك الارتفاع جاء مدعوًما بارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، ونشاط إمدادات المياه، وأنشطة الصرف الصحي، وإدارة النفايات ومعالجتها. وعلى أساس شهري فقد ارتفع المؤشر بنسبة 1.4%.

وتابعت الهيئة أن مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفع بنسبة 8.1% على أساس سنوي خلال شهر أغسطس 2025م، نتيجة لارتفاع مستوى الإنتاج النفطي في المملكة خلال شهر أغسطس ليصل إلى 9.72 مليون برميل يومًيا، مقارنةً بـ 8.99 مليون برميل يومًيا في شهر أغسطس من العام السابق.