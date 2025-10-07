Icon

40 مشاركًا في شوط “جير تبع” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي Icon تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في “بيبراس موهبة 2025” Icon القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية Icon 15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر Icon بدء إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر Icon هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا Icon فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا Icon استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه Icon البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل Icon انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

7.1% ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي خلال أغسطس 2025

الخميس ٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٦ صباحاً
7.1% ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي خلال أغسطس 2025
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن النتائج الأولية تشير إلى ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 7.1% خلال شهر أغسطس من عام 2025م مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (أغسطس) 2024.

وقالت الهيئة عبر بيان لها إن ذلك الارتفاع جاء مدعوًما بارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، ونشاط إمدادات المياه، وأنشطة الصرف الصحي، وإدارة النفايات ومعالجتها. وعلى أساس شهري فقد ارتفع المؤشر بنسبة 1.4%.

قد يهمّك أيضاً
تأجيل محاكمة مرسي و10 آخرين في قضية التخابر إلى 2 أغسطس المقبل

تأجيل محاكمة مرسي و10 آخرين في قضية التخابر إلى 2 أغسطس المقبل

تحذير.. أغسطس الجاري نقطة حرجة للغاية لكوكب الأرض!

تحذير.. أغسطس الجاري نقطة حرجة للغاية لكوكب الأرض!

وتابعت الهيئة أن مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفع بنسبة 8.1% على أساس سنوي خلال شهر أغسطس 2025م، نتيجة لارتفاع مستوى الإنتاج النفطي في المملكة خلال شهر أغسطس ليصل إلى 9.72 مليون برميل يومًيا، مقارنةً بـ 8.99 مليون برميل يومًيا في شهر أغسطس من العام السابق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد