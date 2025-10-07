7.1% ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي خلال أغسطس 2025

40 مشاركًا في شوط “جير تبع” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في “بيبراس موهبة 2025” القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية 15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر بدء إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن النتائج الأولية تشير إلى ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 7.1% خلال شهر أغسطس من عام 2025م مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق (أغسطس) 2024.
وقالت الهيئة عبر بيان لها إن ذلك الارتفاع جاء مدعوًما بارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، ونشاط إمدادات المياه، وأنشطة الصرف الصحي، وإدارة النفايات ومعالجتها. وعلى أساس شهري فقد ارتفع المؤشر بنسبة 1.4%.
وتابعت الهيئة أن مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفع بنسبة 8.1% على أساس سنوي خلال شهر أغسطس 2025م، نتيجة لارتفاع مستوى الإنتاج النفطي في المملكة خلال شهر أغسطس ليصل إلى 9.72 مليون برميل يومًيا، مقارنةً بـ 8.99 مليون برميل يومًيا في شهر أغسطس من العام السابق.