8 فرص استثمارية مميزة في الطوال

أعلنت أمانة منطقة جازان، ممثلةً في بلدية محافظة الطوال، طرح (8) فرصٍ استثماريةٍ متنوعةٍ عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”، وذلك في إطار تعزيز الاستثمار، وتنشيط الحركة الاقتصادية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالمجيد مذكور، أن الفرص تشمل: إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري على الطريق الرابط باتجاه قرية المجنة بمساحة (14,985) مترًا مربعًا، وترميم وتشغيل وصيانة ملعب كرة القدم النسائي بمساحةٍ (2,241) مترًا مربعًا، إلى جانب ترميم وتشغيل وصيانة ملعب كرة القدم بمساحةٍ (9,983) مترًا مربعًا، وترميم وتشغيل وصيانة حديقة المركز الحضاري بمساحةٍ (5,017,287) مترًا مربعًا، وحديقة الطوال بمساحةٍ (5,279,035) مترًا مربعًا.

وتشمل الفرص أيضًا: إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع سكني تجاري على الطريق الدولي باتجاه المنفذ بمساحةٍ (39,059) مترًا مربعًا، وإنشاء وتشغيل وصيانة مجمع سكني تجاري بمدينة الطوال بمساحةٍ (40,777) مترًا مربعًا، إلى جانب إنشاء وتشغيل عدة مواقع لإقامة لوحاتٍ دعائيةٍ إعلانيةٍ بمساحةٍ (25) مترًا مربعًا.

وأكد المهندس مذكور أن طرح هذه الفرص يأتي ضمن خطة البلدية الطموحة لتعزيز الاستثمار، بما يُسهم في رفع الإيرادات وتحفيز المستثمرين وزيادة جاذبية المحافظة، داعيًا الراغبين إلى زيارة بوابة “فرص” للاطلاع على التفاصيل والتقديم على الفرص المتاحة.