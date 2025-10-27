900 ريال غرامة ملاحقة مركبات الطوارئ أثناء تنفيذ مهامها 5 أصول يتم الاستعلام عن قيمتها في حساب المواطن الأهلي يكسب الباطن بثلاثية نظيفة ويبلغ ربع نهائي كأس الملك التأمينات: إيقاف الخدمات لا يؤثر ولا يمنع من إيداع مستحقات المستفيد استمرار حركة سكان غزة نحو الشمال وسط نقص حاد في المياه والغذاء والخدمات هيئة التأمين توقف المتحدة بعد رصد عدد من المخالفات تأجيل أكثر من 1400 رحلة جوية مع استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية استخدام الهاتف أثناء القيادة من أبرز المشتّتات المسبّبة للحوادث المرورية الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو الطاولة المستديرة الاستثمارية المشتركة بين السعودية وسوريا.. مبادرات سعودية لدعم الأشقاء
حذرت الإدارة العامة للمرور، من ملاحقة مركبات الطوارئ أثناء تنفيذ مهامها.
وتابعت إدارة المرور عبر منصة إكس أن ملاحقة مركبات الطوارئ أثناء تنفيذ مهامها واستعمال المنبهات الخاصة سلوك غير حضاري.
وأكملت الإدارة العامة للمرور، أن ذلك التصرف مخالفة مرورية تصل غرامتها من 500 ريال إلى 900 ريال.