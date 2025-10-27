900 ريال غرامة ملاحقة مركبات الطوارئ أثناء تنفيذ مهامها

حذرت الإدارة العامة للمرور، من ملاحقة مركبات الطوارئ أثناء تنفيذ مهامها.

وتابعت إدارة المرور عبر منصة إكس أن ملاحقة مركبات الطوارئ أثناء تنفيذ مهامها واستعمال المنبهات الخاصة سلوك غير حضاري.

وأكملت الإدارة العامة للمرور، أن ذلك التصرف مخالفة مرورية تصل غرامتها من 500 ريال إلى 900 ريال.