Icon

FBI تحبط هجومًا إرهابيًا محتملًا في ميشيغان Icon كيف سيبدو شكلك إذا لم تتحرك حتى 2050؟ Icon دوري روشن.. الهلال يتغلّب على الشباب بهدف دون رد Icon السراج.. ضوء الماضي الذي أنار ليالي الأجداد Icon بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ.. اختتام منافسات سباق المكافحة لفئتي الرجال والسيدات Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.340 سلة غذائية في سنجة السودانية  Icon الأخدود يكسب ضيفه النجمة بهدفين لهدف في دوري المحترفين السعودي Icon إيجار: يمكن للمؤجر الاعتراض على الحد السعري في حالتين Icon القبض على مواطن لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص في ينبع Icon متطلبات وخطوات صرف مستحقات الدفعة الواحدة لدى التأمينات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

FBI تحبط هجومًا إرهابيًا محتملًا في ميشيغان

الجمعة ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٢ مساءً
FBI تحبط هجومًا إرهابيًا محتملًا في ميشيغان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) كاش باتيل، الجمعة، إحباط مخطط لهجوم إرهابي محتمل كان يستهدف ولاية ميشيغان خلال احتفالات يوم الهالوين.

وأوضح باتيل في منشور عبر منصة “إكس” أن مكتب التحقيقات أوقف عدة أشخاص كانوا يخططون لتنفيذ هجوم عنيف خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيرًا إلى أن تفاصيل إضافية حول العملية والمخطط سيتم الكشف عنها لاحقًا.

قد يهمّك أيضاً
وثائق سرية تكشف فضيحة الـ FBI بحق الأمريكيين

وثائق سرية تكشف فضيحة الـ FBI بحق الأمريكيين

استخبارات بريطانيا وأمريكا يجتمعان لأول مرة ضد الصين

استخبارات بريطانيا وأمريكا يجتمعان لأول مرة ضد الصين

وفي السياق نفسه، أكدت شرطة مدينة ديربورن غرب ديترويت أن الـ”FBI” نفّذ عمليات ميدانية في المدينة صباح الجمعة، مطمئنة السكان إلى عدم وجود أي تهديد مباشر في الوقت الحالي.

ووفق شبكة “فوكس نيوز”، جاءت العملية بالتنسيق بين الأجهزة الفيدرالية والمحلية، فيما كان المشتبه بهم في المراحل الأخيرة من التخطيط لهجوم واسع النطاق، من دون تحديد طبيعته أو موقعه المستهدف.

أما صحيفة “نيويورك بوست” فأفادت بأن المداهمات بدأت مساء الخميس بعد أسابيع من المتابعة الاستخباراتية الدقيقة، مؤكدة أن التحقيقات ما زالت مستمرة، ولم تُعلن حتى الآن هوية أو عدد الموقوفين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد