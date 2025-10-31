FBI تحبط هجومًا إرهابيًا محتملًا في ميشيغان

أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) كاش باتيل، الجمعة، إحباط مخطط لهجوم إرهابي محتمل كان يستهدف ولاية ميشيغان خلال احتفالات يوم الهالوين.

وأوضح باتيل في منشور عبر منصة “إكس” أن مكتب التحقيقات أوقف عدة أشخاص كانوا يخططون لتنفيذ هجوم عنيف خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيرًا إلى أن تفاصيل إضافية حول العملية والمخطط سيتم الكشف عنها لاحقًا.

وفي السياق نفسه، أكدت شرطة مدينة ديربورن غرب ديترويت أن الـ”FBI” نفّذ عمليات ميدانية في المدينة صباح الجمعة، مطمئنة السكان إلى عدم وجود أي تهديد مباشر في الوقت الحالي.

ووفق شبكة “فوكس نيوز”، جاءت العملية بالتنسيق بين الأجهزة الفيدرالية والمحلية، فيما كان المشتبه بهم في المراحل الأخيرة من التخطيط لهجوم واسع النطاق، من دون تحديد طبيعته أو موقعه المستهدف.

أما صحيفة “نيويورك بوست” فأفادت بأن المداهمات بدأت مساء الخميس بعد أسابيع من المتابعة الاستخباراتية الدقيقة، مؤكدة أن التحقيقات ما زالت مستمرة، ولم تُعلن حتى الآن هوية أو عدد الموقوفين.