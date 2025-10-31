FBI تحبط هجومًا إرهابيًا محتملًا في ميشيغان كيف سيبدو شكلك إذا لم تتحرك حتى 2050؟ دوري روشن.. الهلال يتغلّب على الشباب بهدف دون رد السراج.. ضوء الماضي الذي أنار ليالي الأجداد بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ.. اختتام منافسات سباق المكافحة لفئتي الرجال والسيدات سلمان للإغاثة يوزّع 1.340 سلة غذائية في سنجة السودانية الأخدود يكسب ضيفه النجمة بهدفين لهدف في دوري المحترفين السعودي إيجار: يمكن للمؤجر الاعتراض على الحد السعري في حالتين القبض على مواطن لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص في ينبع متطلبات وخطوات صرف مستحقات الدفعة الواحدة لدى التأمينات
أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) كاش باتيل، الجمعة، إحباط مخطط لهجوم إرهابي محتمل كان يستهدف ولاية ميشيغان خلال احتفالات يوم الهالوين.
وأوضح باتيل في منشور عبر منصة “إكس” أن مكتب التحقيقات أوقف عدة أشخاص كانوا يخططون لتنفيذ هجوم عنيف خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيرًا إلى أن تفاصيل إضافية حول العملية والمخطط سيتم الكشف عنها لاحقًا.
وفي السياق نفسه، أكدت شرطة مدينة ديربورن غرب ديترويت أن الـ”FBI” نفّذ عمليات ميدانية في المدينة صباح الجمعة، مطمئنة السكان إلى عدم وجود أي تهديد مباشر في الوقت الحالي.
ووفق شبكة “فوكس نيوز”، جاءت العملية بالتنسيق بين الأجهزة الفيدرالية والمحلية، فيما كان المشتبه بهم في المراحل الأخيرة من التخطيط لهجوم واسع النطاق، من دون تحديد طبيعته أو موقعه المستهدف.
أما صحيفة “نيويورك بوست” فأفادت بأن المداهمات بدأت مساء الخميس بعد أسابيع من المتابعة الاستخباراتية الدقيقة، مؤكدة أن التحقيقات ما زالت مستمرة، ولم تُعلن حتى الآن هوية أو عدد الموقوفين.