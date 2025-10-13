Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 960 سلة غذائية في الخرطوم  Icon السعودية والجزائر توقّعان عقدًا لاستكشاف المحروقات بـ 5.4 مليارات دولار Icon شؤون الحرمين: لا تتجاوزوا الحواجز المتحركة بالمسجد الحرام Icon المنتخب السعودي يختتم استعداده لمواجهة العراق Icon فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية في قمة شرم الشيخ للسلام Icon وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك Icon القبض على شخص سرق محلًا تجاريًا باستخدام سلاح أبيض في عسير Icon وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك خالد التخصصي Icon وظائف شاغرة لدى شركة الخزف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
خطوة تعكس المكانة الريادية للمملكة في مجالات التقاعد والحماية التأمينية

ISSA.. تعتمد السعودية مركزًا عربيًا لتأهيل وتدريب خبراء التأمينات الاجتماعية

الإثنين ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٩ صباحاً
ISSA.. تعتمد السعودية مركزًا عربيًا لتأهيل وتدريب خبراء التأمينات الاجتماعية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

اعتمدت اللجنة التوجيهية للدول العربية في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) المملكة العربية السعودية مقرًا لمركز تدريب المتخصصين في مجال التأمينات الاجتماعية، في خطوة تعكس المكانة الريادية للمملكة في مجالات التقاعد والحماية التأمينية على المستويين الإقليمي والدولي.

وسيعمل المركز على إعداد وتدريب الكوادر الوطنية والإقليمية المتخصصة في أنظمة التأمينات الاجتماعية والتقاعد، بما يعزز جاهزيتها لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويرفع من كفاءة المنظومة التأمينية وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، كما سيتولى المركز دعم البحث والتطوير في مجالات الحماية الاجتماعية، وتوفير منصة للتعاون وتبادل الخبرات والمعارف بين الدول العربية، مما يرسخ موقع المملكة بصفته مركزًا إقليميًا رائدًا في بناء المعرفة وصناعة الكفاءات المؤهلة.

قد يهمّك أيضاً
5 مسببات تؤدي إلى الابتزاز

5 مسببات تؤدي إلى الابتزاز

وئام الدخيل أول مذيعة أخبار على شاشة الأولى السعودية.. مسيرة إعلامية حافلة

وئام الدخيل أول مذيعة أخبار على شاشة الأولى السعودية.. مسيرة إعلامية حافلة

تأهيل وتدريب خبراء التأمينات الاجتماعية

وتكمن القيمة المضافة لهذه الخطوة في تمكين الدول العربية من الوصول إلى برامج تدريبية متخصصة ذات معايير دولية، تسهم في تطوير السياسات والبرامج التأمينية، وتعزيز الاستدامة المالية لأنظمة التقاعد، وتبني أحدث الممارسات العالمية في الحوكمة والتحول الرقمي، كما سيُسهم المركز في دعم خطط التوطين وتنمية القدرات البشرية داخل المملكة، وجعلها منارة إقليمية لنقل المعرفة وصناعة الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات المستقبلية في قطاع التأمينات الاجتماعية.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع اختتام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشاركتها في المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي 2025، المنعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور، الذي جمع نخبة من القيادات الدولية والخبراء؛ لمناقشة مستقبل أنظمة الحماية التأمينية، في إطار حرص المؤسسة على تعزيز حضورها الدولي، واستلهام أفضل التجارب والممارسات العالمية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية تطرح نموذجها الريفي المستدام في معرض “فاو” العالمي
السعودية اليوم

السعودية تطرح نموذجها الريفي المستدام في معرض...

السعودية اليوم
السعودية تتابع بقلق التوترات بين باكستان وأفغانستان وتدعو لضبط النفس وتجنب التصعيد
أخبار رئيسية

السعودية تتابع بقلق التوترات بين باكستان وأفغانستان...

أخبار رئيسية
الأمم المتحدة تشيد بتجربة السعودية في الحوكمة الجيومكانية الوطنية
السعودية اليوم

الأمم المتحدة تشيد بتجربة السعودية في الحوكمة...

السعودية اليوم
الأخضر يفوز على إندونيسيا ويقترب من التأهل لكأس العالم 2026
أخبار رئيسية

الأخضر يفوز على إندونيسيا ويقترب من التأهل...

أخبار رئيسية
بمشاركة فيصل بن فرحان.. صورة تذكارية لقادة قمة السلام بشرم الشيخ
السعودية اليوم

بمشاركة فيصل بن فرحان.. صورة تذكارية لقادة قمة...

السعودية اليوم
السعودية تعزي قطر في وفاة عدد من منسوبي الديوان الأميري بحادث شرم الشيخ
أخبار رئيسية

السعودية تعزي قطر في وفاة عدد من...

أخبار رئيسية
السعودية تشارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين
السعودية اليوم

السعودية تشارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة التجارة...

السعودية اليوم
انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام
السعودية اليوم

انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها...

السعودية اليوم