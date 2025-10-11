STC توضح سبب انقطاع الخدمة شمال الرياض وتعلن تعويض العملاء المتضررين

إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟ وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة وظائف شاغرة بشركة طيران أديل الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟ الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود
أوضحت مجموعة stc إنها نجحت في استعادة الخدمة بشكل كامل لجميع الخدمات التي تأثرت بالانقطاع الناتج عن أعمال حفر نفذها مقاول لا علاقة له بـ stc في عدد من أحياء شمال الرياض.
وقالت stc في بيان لها عبر موقعها الرسمي في منصة إكس: “إنها ستقوم بتعويض العملاء المتضررين من الانقطاع عبر تقديم خدمات إنترنت ومكالمات مجانية لمدة 3 أيام”.
وفي الوقت ذاته، ثمنت stc جهود مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض على دعمه وتعاونه في تسهيل عمليات الإصلاح، ومبادرته إلى تشكيل فريق عمل فني للتحقيق في مسببات الانقطاع والوقوف على تفاصيله، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكراره مستقبلاً.
بيان توضيحي بخصوص تأثر الخدمة في بعض أحياء شمال الرياض pic.twitter.com/HOQEoCDUwE
— stc السعودية (@stc_ksa) October 11, 2025