Icon

إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان  Icon هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟ Icon وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة Icon وظائف شاغرة بشركة طيران أديل Icon الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة Icon التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر Icon مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟ Icon الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال Icon وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة Icon مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الانقطاع ناتج عن أعمال حفر نفذها مقاول لا علاقة للشركة به

STC توضح سبب انقطاع الخدمة شمال الرياض وتعلن تعويض العملاء المتضررين

السبت ١١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٤٥ مساءً
STC توضح سبب انقطاع الخدمة شمال الرياض وتعلن تعويض العملاء المتضررين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضحت مجموعة stc إنها نجحت في استعادة الخدمة بشكل كامل لجميع الخدمات التي تأثرت بالانقطاع الناتج عن أعمال حفر نفذها مقاول لا علاقة له بـ stc في عدد من أحياء شمال الرياض.

تعويض العملاء المتضررين

وقالت stc في بيان لها عبر موقعها الرسمي في منصة إكس: “إنها ستقوم بتعويض العملاء المتضررين من الانقطاع عبر تقديم خدمات إنترنت ومكالمات مجانية لمدة 3 أيام”.

قد يهمّك أيضاً
stc والمنسدح وفضل صيام عاشوراء الأكثر بحثاً على جوجل

stc والمنسدح وفضل صيام عاشوراء الأكثر بحثاً على جوجل

#وظائف هندسية شاغرة في الاتصالات السعودية

#وظائف هندسية شاغرة في الاتصالات السعودية

وفي الوقت ذاته، ثمنت stc جهود مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض على دعمه وتعاونه في تسهيل عمليات الإصلاح، ومبادرته إلى تشكيل فريق عمل فني للتحقيق في مسببات الانقطاع والوقوف على تفاصيله، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكراره مستقبلاً.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد