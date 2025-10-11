STC توضح سبب انقطاع الخدمة شمال الرياض وتعلن تعويض العملاء المتضررين

أوضحت مجموعة stc إنها نجحت في استعادة الخدمة بشكل كامل لجميع الخدمات التي تأثرت بالانقطاع الناتج عن أعمال حفر نفذها مقاول لا علاقة له بـ stc في عدد من أحياء شمال الرياض.

تعويض العملاء المتضررين

وقالت stc في بيان لها عبر موقعها الرسمي في منصة إكس: “إنها ستقوم بتعويض العملاء المتضررين من الانقطاع عبر تقديم خدمات إنترنت ومكالمات مجانية لمدة 3 أيام”.

وفي الوقت ذاته، ثمنت stc جهود مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض على دعمه وتعاونه في تسهيل عمليات الإصلاح، ومبادرته إلى تشكيل فريق عمل فني للتحقيق في مسببات الانقطاع والوقوف على تفاصيله، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكراره مستقبلاً.