أبل تُصدر تحديثًا رئيسيًا جديدًا لأنظمة التشغيل iOS 26.1 وiPadOS 26.1 وmacOS 26.1

أطلقت شركة أبل الأمريكية تحديثاً جديداً لأنظمة التشغيل الخاصة بأجهزتها، يشمل iOS 26.1 لهواتف آيفون، وiPadOS 26.1 لأجهزة آيباد، وmacOS 26.1 لأجهزة ماك، مضيفةً مجموعة من التحسينات البارزة والإصلاحات التقنية التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتعزيز استقرار الأنظمة.

وقالت الشركة في بيانها إن هذا التحديث لا يقتصر على إصلاح المشكلات التي أبلغ عنها المستخدمون في الإصدارات السابقة، بل يقدّم ميزات جديدة ملحوظة، يأتي في مقدمتها عناصر تحكم “الزجاج السائل” (Liquid Glass) التي تضيف بعداً بصرياً جديداً لتجربة الاستخدام.

ميزة الزجاج السائل الجديدة

تُعد خاصية “الزجاج السائل” من أبرز الإضافات في التحديث الجديد، إذ تتيح للمستخدمين التحكم في درجة شفافية الواجهات للحصول على تجربة أكثر راحة للعين.

ويمنح النظام خيارين أساسيين:

المظهر الشفاف الافتراضي الذي يُظهر طبقات المحتوى أسفل الزجاج بشكل واضح ومضيء.

المظهر الملون الجديد الذي يقلّل من شفافية الواجهة ويجعل الخلفية أكثر تعتيماً مع بقاء الألوان والأشكال الغامضة، مما يحسّن قابلية القراءة والتركيز على العناصر الأمامية.

تحسينات في واجهات آيباد

بالنسبة لمستخدمي iPadOS 26.1، أعادت أبل ميزة تعدد المهام “Slide Over” بتصميم محدث، حيث يمكن للمستخدمين الآن استدعاء أو إغلاق التطبيقات بشكل أسرع عبر التمرير السريع فوق التطبيق الحالي دون الحاجة إلى الخروج منه بالكامل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وسلاسة التنقل بين التطبيقات.

تحديثات أصغر وتحسينات

يتضمن التحديث أيضاً تعديلاً على المنبه في iOS 26.1، إذ أصبح بإمكان المستخدمين تأجيل التنبيه بلمسة واحدة، بينما يحتاج إيقافه الكامل إلى حركة تمرير إضافية، في محاولة من أبل للحد من عادة غلق المنبه دون الاستيقاظ.

كما أضافت الشركة خيار تعطيل إيماءة فتح الكاميرا من شاشة القفل لمن يرغب في تجنّب التشغيل غير المقصود، في حين يحصل مستخدمو macOS 26.1 على تحسين ملحوظ في جودة صوت مكالمات FaceTime في حال ضعف الاتصال أو انخفاض النطاق الترددي.

ميزات لم تصل بعد

ورغم هذه التحديثات، ما زالت بعض الميزات المنتظرة قيد التطوير، وأبرزها المساعد الصوتي الجديد “سيري الأكثر تخصيصاً”، الذي وعدت به أبل العام الماضي ثم أجّلت طرحه.

وأكدت الشركة أن العمل جارٍ على تحسين نماذج اللغة وتقنيات “Apple Intelligence” المدمجة ضمن الأنظمة الجديدة، لضمان أن تقدم “سيري” تجربة أكثر دقة وذكاءً تتوافق مع معايير الجودة الصارمة لأبل.

ويُعد هذا التحديث هو الأول الذي يضيف تغييرات جذرية على واجهات النظام ومزاياه التفاعلية منذ إطلاق النسخة الأساسية في سبتمبر الماضي، ما يجعله من التحديثات المهمة التي يُنصح المستخدمون بتحميلها للحصول على تجربة تشغيل أكثر استقراراً وسلاسة.