أتربة مثارة على منطقة تبوك حتى السادسة مساء 

الجمعة ٢١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٧ صباحاً
أتربة مثارة على منطقة تبوك حتى السادسة مساء 
المواطن - فريق التحرير

نبّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم من أتربة مثارة على الوجه، وأملج، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3_5) كم.

وقال مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس إن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.‏

