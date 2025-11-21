أتربة مثارة على منطقة تبوك حتى السادسة مساء 

نبّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم من أتربة مثارة على الوجه، وأملج، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3_5) كم.

وقال مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس إن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.‏