أتربة مثارة ورياح على عدد من محافظات مكة المكرمة

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقرير له اليوم، من أتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة على محافظات خليص، والكامل، والجموم، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وقال المركز عبر منصة إكس إن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.