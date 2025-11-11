أخضر الناشئين يخسر 2-0 أمام مالي ويودع كأس العالم

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
ودع المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء بطولة كأس العالم، بعد الخسارة أمام نظيره المالي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، لحساب آخر جولات المجموعة الـ 12 بكأس العالم للناشئين.
وافتتح المنتخب المالي التسجيل عن طريق لاعبه ريموند بومبا عند الدقيقة 61 الذي استغل عرضية من داخل منطقة الجزاء، وسجل الكرة من لسمة واحدة داخل الشباك، وسجلت مالي الهدف الثاني عن طريق اللاعب إبراهيم دياكيت عند الدقيقة 67، مستغلا خطأ دفاعي وانفراد بمرمى الأخضر.
بهذه النتيجة احتل أخضر الناشئين المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط ليغادر البطولة من دور المجموعات