أخضر الناشئين يخسر 2-0 أمام مالي ويودع كأس العالم

ودع المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء بطولة كأس العالم، بعد الخسارة أمام نظيره المالي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، لحساب آخر جولات المجموعة الـ 12 بكأس العالم للناشئين.

أخضر الناشئين يودع كأس العالم

وافتتح المنتخب المالي التسجيل عن طريق لاعبه ريموند بومبا عند الدقيقة 61 الذي استغل عرضية من داخل منطقة الجزاء، وسجل الكرة من لسمة واحدة داخل الشباك، وسجلت مالي الهدف الثاني عن طريق اللاعب إبراهيم دياكيت عند الدقيقة 67، مستغلا خطأ دفاعي وانفراد بمرمى الأخضر.

بهذه النتيجة احتل أخضر الناشئين المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط ليغادر البطولة من دور المجموعات