أديس تُكمل استحواذها على شيلف دريلينغ النرويجية

أعلنت شركة أديس القابضة عن إتمام صفقة الاستحواذ على شركة شيلف دريلينغ المحدودة النرويجية، وذلك من خلال عملية اندماج نقدي أنهت مراحلها رسميًا.

وقالت الشركة في بيان نُشر عبر “تداول السعودية” اليوم الأربعاء إن التكلفة المرتبطة بالمقابل النقدي لم تتغير، إذ بلغ 18.5 كرونة نرويجية للسهم الواحد كما تم الإعلان سابقًا.

ويعزز هذا الاستحواذ موقع “أديس” بوصفها واحدة من أبرز الشركات العالمية في قطاع الحفر البحري، مع أسطول موحّد يضم 83 منصة حفر بحرية، بينها 46 منصة مميزة، إضافة إلى 40 منصة حفر برية. كما وسّعت الشركة نطاق عملياتها ليشمل 19 دولة مقارنة بـ13 دولة قبل الاندماج.

وأشارت “أديس” إلى أنها باتت من أهم الشركات في قطاع الحفر البحري من حيث التنوع والانتشار الجغرافي، حيث تمتد عملياتها من السوق السعودية ودول الخليج إلى مناطق نمو رئيسية مثل جنوب شرق آسيا وغرب أفريقيا.

وكانت الشركة قد أعلنت في 7 أكتوبر الماضي موافقة مساهمي شركة شيلف دريلينغ بنسبة 99.6% على الاندماج، ضمن اتفاقية تستحوذ بموجبها “أديس” على جميع الأسهم المصدرة والمتداولة للشركة النرويجية.