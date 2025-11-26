أمطار وصواعق على عدد من محافظات مكة المكرمة حتى المساء طرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا عبر أبشر حتى الغد الغاز يتقدم على الكهرباء في الطبخ.. و40.8% من الأسر مستعدة للتحول للطاقة الشمسية مساند: لا يوجد إعفاء من رسوم التأشيرة إلا في حالة واحدة تأهب في أوروبا بعد انتشار المتحور الجديد K من إنفلونزا H3N2 الزبادي اليوناني أم العادي؟ خبراء يوضحون الحقيقة وراء الفروق والفوائد أديس تُكمل استحواذها على شيلف دريلينغ النرويجية سبكيم تقر توزيع أرباح نقدية بقيمة 362.5 مليون ريال عن النصف الثاني 2025 إتش بي تعلن إعادة هيكلة كبرى وتسريح 10% من موظفيها عالميًا بوتين يوقع وثيقة لجعل 95 % من سكان أوكرانيا روسًا
أعلنت شركة أديس القابضة عن إتمام صفقة الاستحواذ على شركة شيلف دريلينغ المحدودة النرويجية، وذلك من خلال عملية اندماج نقدي أنهت مراحلها رسميًا.
وقالت الشركة في بيان نُشر عبر “تداول السعودية” اليوم الأربعاء إن التكلفة المرتبطة بالمقابل النقدي لم تتغير، إذ بلغ 18.5 كرونة نرويجية للسهم الواحد كما تم الإعلان سابقًا.
ويعزز هذا الاستحواذ موقع “أديس” بوصفها واحدة من أبرز الشركات العالمية في قطاع الحفر البحري، مع أسطول موحّد يضم 83 منصة حفر بحرية، بينها 46 منصة مميزة، إضافة إلى 40 منصة حفر برية. كما وسّعت الشركة نطاق عملياتها ليشمل 19 دولة مقارنة بـ13 دولة قبل الاندماج.
وأشارت “أديس” إلى أنها باتت من أهم الشركات في قطاع الحفر البحري من حيث التنوع والانتشار الجغرافي، حيث تمتد عملياتها من السوق السعودية ودول الخليج إلى مناطق نمو رئيسية مثل جنوب شرق آسيا وغرب أفريقيا.
وكانت الشركة قد أعلنت في 7 أكتوبر الماضي موافقة مساهمي شركة شيلف دريلينغ بنسبة 99.6% على الاندماج، ضمن اتفاقية تستحوذ بموجبها “أديس” على جميع الأسهم المصدرة والمتداولة للشركة النرويجية.