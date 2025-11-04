Icon

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان Icon ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب Icon تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان Icon أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر Icon إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود Icon برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية  Icon خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو Icon حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
السوق
حصاد اليوم
بلغ عدد الأسهم المستحقة للتوزيع 241.9 مليار سهم

أرامكو توزع أرباحًا بقيمة 80.12 مليار ريال عن الربع الثالث

الثلاثاء ٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٥ صباحاً
أرامكو توزع أرباحًا بقيمة 80.12 مليار ريال عن الربع الثالث
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” اليوم الثلاثاء عن توزيع أرباح نقدية إجمالية تبلغ 80.12 مليار ريال (ما يعادل نحو 21.37 مليار دولار أميركي) على مساهميها عن الربع الثالث من عام 2025.

وتشمل هذه التوزيعات الأرباح الأساسية عن الربع الثالث، إضافةً إلى التوزيع الرابع للأرباح المرتبطة بالأداء استناداً إلى النتائج السنوية الكاملة لعام 2024.

قد يهمّك أيضاً
أرامكو تستحوذ على حصة أقلية من هيوماين وصندوق الاستثمارات يحتفظ بالأغلبية

أرامكو تستحوذ على حصة أقلية من هيوماين وصندوق الاستثمارات يحتفظ بالأغلبية

الناصر: أرامكو تطبّق الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع وبشكل مبتكر

الناصر: أرامكو تطبّق الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع وبشكل مبتكر

إجمالي الأرباح

وأوضحت الشركة أن إجمالي الأرباح يتضمن 79.30 مليار ريال (21.15 مليار دولار) كأرباح أساسية، و0.82 مليار ريال (0.22 مليار دولار) كأرباح مرتبطة بالأداء، حيث تم احتساب الأخيرة بناءً على 70% من التدفقات النقدية الحرة لمجموعة أرامكو لعام 2024، بعد خصم توزيعات الأرباح الأساسية وأي مبالغ أخرى بما في ذلك الاستثمارات الخارجية.

وبلغ عدد الأسهم المستحقة للتوزيع 241.9 مليار سهم تقريباً، فيما بلغت حصة السهم الواحد 0.3312 ريال، تتوزع إلى 0.3278 ريال كأرباح أساسية و0.0034 ريال كأرباح مرتبطة بالأداء.

وبيّنت “أرامكو” السعودية أن تاريخ الأحقية سيكون يوم 17 نوفمبر الجاري، للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأحقية، على أن يتم صرف الأرباح في 26 نوفمبر 2025.

سياسة أرامكو لتوزيع الأرباح

وأكدت الشركة أن هذا الإعلان يأتي انسجاماً مع سياسة أرامكو لتوزيع الأرباح التي تهدف إلى تحقيق توزيعات نقدية مستدامة ومتزايدة، مشيرةً إلى أن مجلس الإدارة أقر هذه التوزيعات في اجتماعه المنعقد بتاريخ 3 نوفمبر 2025، دون وجود أي ملاحظات أو اعتراضات من الجهات الرسمية ذات العلاقة.

وأظهرت النتائج المالية الأولية للشركة تراجع صافي أرباحها بنسبة 2.27% في الربع الثالث من 2025، إلى نحو 101.02 مليار ريال (26.94 مليار دولار)، مقارنة بصافي أرباح نحو 103.37 مليار ريال (27.56 مليار دولار) في الربع الثالث من 2024.

فيما تجاوزت الأرباح الفصلية توقعات المحللين خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وعلى أساس فصلي، ارتفع صافي أرباح “أرامكو” بنسبة 18.82% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح نحو 85.02 مليون ريال في الربع الثاني من العام ذاته.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو تستحوذ على حصة أقلية من هيوماين وصندوق الاستثمارات يحتفظ بالأغلبية
السعودية اليوم

أرامكو تستحوذ على حصة أقلية من هيوماين...

السعودية اليوم