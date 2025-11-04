أرامكو توزع أرباحًا بقيمة 80.12 مليار ريال عن الربع الثالث

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” اليوم الثلاثاء عن توزيع أرباح نقدية إجمالية تبلغ 80.12 مليار ريال (ما يعادل نحو 21.37 مليار دولار أميركي) على مساهميها عن الربع الثالث من عام 2025.

وتشمل هذه التوزيعات الأرباح الأساسية عن الربع الثالث، إضافةً إلى التوزيع الرابع للأرباح المرتبطة بالأداء استناداً إلى النتائج السنوية الكاملة لعام 2024.

إجمالي الأرباح

وأوضحت الشركة أن إجمالي الأرباح يتضمن 79.30 مليار ريال (21.15 مليار دولار) كأرباح أساسية، و0.82 مليار ريال (0.22 مليار دولار) كأرباح مرتبطة بالأداء، حيث تم احتساب الأخيرة بناءً على 70% من التدفقات النقدية الحرة لمجموعة أرامكو لعام 2024، بعد خصم توزيعات الأرباح الأساسية وأي مبالغ أخرى بما في ذلك الاستثمارات الخارجية.

وبلغ عدد الأسهم المستحقة للتوزيع 241.9 مليار سهم تقريباً، فيما بلغت حصة السهم الواحد 0.3312 ريال، تتوزع إلى 0.3278 ريال كأرباح أساسية و0.0034 ريال كأرباح مرتبطة بالأداء.

وبيّنت “أرامكو” السعودية أن تاريخ الأحقية سيكون يوم 17 نوفمبر الجاري، للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأحقية، على أن يتم صرف الأرباح في 26 نوفمبر 2025.

سياسة أرامكو لتوزيع الأرباح

وأكدت الشركة أن هذا الإعلان يأتي انسجاماً مع سياسة أرامكو لتوزيع الأرباح التي تهدف إلى تحقيق توزيعات نقدية مستدامة ومتزايدة، مشيرةً إلى أن مجلس الإدارة أقر هذه التوزيعات في اجتماعه المنعقد بتاريخ 3 نوفمبر 2025، دون وجود أي ملاحظات أو اعتراضات من الجهات الرسمية ذات العلاقة.

وأظهرت النتائج المالية الأولية للشركة تراجع صافي أرباحها بنسبة 2.27% في الربع الثالث من 2025، إلى نحو 101.02 مليار ريال (26.94 مليار دولار)، مقارنة بصافي أرباح نحو 103.37 مليار ريال (27.56 مليار دولار) في الربع الثالث من 2024.

فيما تجاوزت الأرباح الفصلية توقعات المحللين خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وعلى أساس فصلي، ارتفع صافي أرباح “أرامكو” بنسبة 18.82% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح نحو 85.02 مليون ريال في الربع الثاني من العام ذاته.