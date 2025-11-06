Icon

أرباح معادن السعودية تقفز 127% إلى 2.2 مليار ريال

الخميس ٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤١ صباحاً
أرباح معادن السعودية تقفز 127% إلى 2.2 مليار ريال
المواطن - فريق التحرير

قفزت أرباح شركة التعدين العربية السعودية (معادن) بنسبة 127% في الربع الثالث من العام الحالي إلى 2.2 مليار ريال مقارنة بـ 971.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وارتفع صافي أرباح “معادن” 14.74% في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بصافي ربح نحو 1.92 مليار ريال في الربع الثاني من العام ذاته.

زيادة الأرباح الفصلية

أفادت الشركة في بيان على تداول السعودية، اليوم الخميس، بأن زيادة الأرباح الفصلية على أساس سنوي، ترجع إلى ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 1.55 مليار ريال وبنسبة 65% مدفوعاً بارتفاع تأثير أسعار وحجم المبيعات كما ساهم ارتفاع الحصة في صافي ربح المشروعات المشتركة والمنشأة الزميلة وانخفاض تكلفة التمويل بشكل إيجابي في صافي الربح.

وقابل الزيادة في صافي الربح جزئياً ارتفاع المصاريف التشغيلية وانخفاض دخل التمويل وارتفاع صافي مصروف الزكاة وضرائب الدخل ورسوم الامتياز والتأثير الإيجابي لمطالبة التأمين لمرة واحدة بمبلغ 94 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

ارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 24% على أساس سنوي إلى 10.01 مليار ريال مقارنة بـ 8.04 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي نتيجة ارتفاع أسعار بيع المنتجات لوحدات أعمال الفوسفات والألومنيوم والذهب، كما نمت الإيرادات نتيجة ارتفاع حجم المبيعات لوحدات أعمال الفوسفات والألومنيوم والذهب.

