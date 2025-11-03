أسعار النفط تستقر عند التسوية

استقرت أسعار النفط الاثنين عند التسوية، رغم قرار مجموعة أوبك+ تعليق زيادة الإنتاج في الربع الأول من العام المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” (12) سنتًا أو (0.2%) إلى (64.89) دولارًا للبرميل عند التسوية، وارتفع خام “غرب تكساس” الوسيط الأمريكي (7) سنتات أو (0.1%) إلى (61.05) دولارًا عند التسوية.