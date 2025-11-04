أسعار النفط تستقر مع استيعاب السوق لخطط إنتاج أوبك+

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
شهدت أسعار النفط تغيرًا طفيفًا في وقت مبكر اليوم، إذ تقيّم الأسواق قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها تعليق زيادة الإنتاج في الربع الأول من العام المقبل حتى مع استمرار المخاوف من تخمة معروض تلوح في الأفق.
وانخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” (9) سنتات، أو (0.1%)، إلى (64.80) دولارًا للبرميل، كما انخفض خام “غرب تكساس” الوسيط الأمريكي (10) سنتات، أو (0.2%)، إلى (60.95) دولارًا للبرميل.