أسعار النفط تستقر مع استيعاب السوق لخطط إنتاج أوبك+

الثلاثاء ٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠٧ صباحاً
أسعار النفط تستقر مع استيعاب السوق لخطط إنتاج أوبك+
المواطن - واس

شهدت أسعار النفط تغيرًا طفيفًا في وقت مبكر اليوم، إذ تقيّم الأسواق قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها تعليق زيادة الإنتاج في الربع الأول من العام المقبل حتى مع استمرار المخاوف من تخمة معروض تلوح في الأفق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” (9) سنتات، أو (0.1%)، إلى (64.80) دولارًا للبرميل، كما انخفض خام “غرب تكساس” الوسيط الأمريكي (10) سنتات، أو (0.2%)، إلى (60.95) دولارًا للبرميل.

