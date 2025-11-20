أسعار النفط تسجل تراجعًا طفيفًا عند التسوية

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
سجلت أسعار النفط، اليوم، تراجعًا طفيفًا عند التسوية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار (13) سنتًا أو بنسبة (0.2%)، لتبلغ عند التسوية (63.38) دولارًا للبرميل.
كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، بمقدار (30) سنتًا أو بنسبة (0.50%)، لتصل إلى (59.14) دولارًا للبرميل عند التسوية.