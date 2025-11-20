Icon

أسعار النفط تسجل تراجعًا طفيفًا عند التسوية

الجمعة ٢١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٦ صباحاً
أسعار النفط تسجل تراجعًا طفيفًا عند التسوية

سجلت أسعار النفط، اليوم، تراجعًا طفيفًا عند التسوية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار (13) سنتًا أو بنسبة (0.2%)، لتبلغ عند التسوية (63.38) دولارًا للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، بمقدار (30) سنتًا أو بنسبة (0.50%)، لتصل إلى (59.14) دولارًا للبرميل عند التسوية.

