أشكال مختلفة للتسول عليك الحذر منها

أكد الأمن العام، أن التسول جريمة بكل صوره وأشكاله، موضحاً الصور المختلفة للتسول.

واستعرض الأمن العام عبر إنفوجراف نشره بحسابه الرسمي على منصة إكس الأشكال المختلفة للتسول والتي تأتي على هيئة تسول مباشر وهو طلب المال أو الطعام أو أي منفعة مادية من الأشخاص في الأماكن العامة أو الخاصة بشكب صريح.

وتابع: “التسول غير المباشر هو طلب المنفعة بطرق غير مباشرة، استخدام وسائل تقنية أو ممارسة أنشطة ظاهرها مشروع، لكن يُقصد بها استدرار العطف والحصول على المال، بالإضافة إلى استغلال الغير في التسول مثل استخدام الأطفال أو النساء أو الأشخاص ذوي الإعاقة في أعمال التسول.

كما دعا الأمن العام بالإبلاغ عن حالات التسول من خلال الاتصال على 911 في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة.