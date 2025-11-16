أشكال مختلفة للتسول عليك الحذر منها سلمان للإغاثة يوزّع 1.836 سلة غذائية في القنيطرة بسوريا حرس الحدود ينفذ حملة تطوعية لتنظيف شاطئ الشرم وقاع البحر بالمدينة المنورة ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوريا شواطئ جدة تستقطب الزوار بأجواء غائمة ومناظر بحرية خلابة الأمطار والغيوم تحوّل الباحة إلى لوحة شتوية ساحرة سلمان للإغاثة يوزّع 938 سلة غذائية و938 كرتون تمر في بيروت وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 65 موقعًا حول المملكة توضيح من مساند بشأن خدمة نقل العمالة المتغيبة 5 علامات تحذيرية و5 أسباب لارتفاع الكوليسترول في الجسم
أكد الأمن العام، أن التسول جريمة بكل صوره وأشكاله، موضحاً الصور المختلفة للتسول.
واستعرض الأمن العام عبر إنفوجراف نشره بحسابه الرسمي على منصة إكس الأشكال المختلفة للتسول والتي تأتي على هيئة تسول مباشر وهو طلب المال أو الطعام أو أي منفعة مادية من الأشخاص في الأماكن العامة أو الخاصة بشكب صريح.
وتابع: “التسول غير المباشر هو طلب المنفعة بطرق غير مباشرة، استخدام وسائل تقنية أو ممارسة أنشطة ظاهرها مشروع، لكن يُقصد بها استدرار العطف والحصول على المال، بالإضافة إلى استغلال الغير في التسول مثل استخدام الأطفال أو النساء أو الأشخاص ذوي الإعاقة في أعمال التسول.
كما دعا الأمن العام بالإبلاغ عن حالات التسول من خلال الاتصال على 911 في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة.