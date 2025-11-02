أطعمة يومية شائعة قد تسرع الإصابة بالخرف

يحذر خبراء التغذية من أن بعض الأطعمة التي نتناولها يوميًا قد تترك أثرًا سلبيًا عميقًا على صحة الدماغ، وتزيد من احتمالات تدهور القدرات الإدراكية والإصابة بالخرف مع التقدم في العمر.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن نمط التغذية اليومي يُعدّ عاملًا أساسيًا في الحفاظ على صحة الدماغ أو تسريع تدهورها، إذ يحدد نوع الغذاء الذي نتناوله مدى قدرتنا على الوقاية من أمراض الذاكرة والزهايمر، والتي لا تزال حتى اليوم بلا علاج فعّال، مما يجعل الوقاية الغذائية ضرورة حتمية.

ويشير الخبراء إلى أن الأطعمة التي تؤثر سلبًا على القلب والأوعية الدموية أو تزيد من الالتهابات ومشكلات الأيض مثل السكري وارتفاع الدهون، غالبًا ما تنعكس آثارها أيضًا على الدماغ، مسببة تراكم الأضرار بمرور الوقت.

أطعمة يومية شائعة

وفي هذا السياق، حدد الخبراء ثلاثة أنواع من الأطعمة اليومية الشائعة التي ينبغي الحد من تناولها لحماية الدماغ من التدهور المعرفي والخرف:

اللحوم المعالجة: مثل النقانق واللحم المقدد، لاحتوائها على نسب مرتفعة من الأملاح والدهون المشبعة والمواد الحافظة، وقد ربطت دراسات متعددة استهلاكها المتكرر بزيادة خطر الإصابة بالخرف وأمراض القلب.

الأطعمة فائقة المعالجة: وتشمل الوجبات السريعة، ورقائق البطاطس، والمخبوزات الصناعية، والمشروبات الغازية. تحتوي هذه الأطعمة على نسب عالية من السكريات والدهون الصناعية، ما يؤدي إلى التهابات مزمنة ويضعف تدفق الدم إلى الدماغ، مؤثرًا تدريجيًا على الذاكرة والتركيز.

المشروبات السكرية: مثل العصائر المعلبة ومشروبات الطاقة والمياه الغازية المنكّهة، إذ ترفع مستويات السكر في الدم بسرعة وتقلل من حساسية الإنسولين، مما يزيد احتمالات الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وهو من أبرز العوامل المرتبطة بتراجع القدرات الإدراكية.

ويؤكد المتخصصون أن اعتماد نظام غذائي متوازن يعتمد على الخضروات الورقية والفواكه الطازجة والحبوب الكاملة والمكسرات، إلى جانب ممارسة النشاط البدني المنتظم والنوم الكافي، يمثل خط الدفاع الأول لحماية الدماغ من أمراض الذاكرة والخرف مع التقدم في السن.