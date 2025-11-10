أعراض نوبات الصرع وطرق الوقاية منها

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
يوضح الأطباء، أن الصرع هو حالة عصبية تتسبب في نوبات متكررة نتيجة نشاط كهربائي غير طبيعي في خلايا الدماغ تختلف النوبات من شخص لآخر؛ قد تكون بسيطة أو شديدة، قصيرة أو طويلة.
وأوضح مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة في إنفوجراف توضيحي نشره عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” الأعراض المحتمل حدوثها أثناء نوبات الصرع والتي تتمثل في:
– تشنجات او اهتزازات.
– فقدان وعي مؤقت.
– حركات لا إرادية.
ويمكن التعامل مع الصرع والوقاية من نوباته من خلال الالتزام بالأدوية وتجنب السهر والإرهاق الشديد بالإضافة إلى الاهتمام بالتغذية والنوم والإبتعاد عن المحفزات القوية مثل الأضواء القوية المتقطعة، كما تساعد المتابعة المستمرة مع الطبيب على التحكم بالنوبات والعيش بشكل طبيعي وآمن.
