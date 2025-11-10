أعراض نوبات الصرع وطرق الوقاية منها

يوضح الأطباء، أن الصرع هو حالة عصبية تتسبب في نوبات متكررة نتيجة نشاط كهربائي غير طبيعي في خلايا الدماغ تختلف النوبات من شخص لآخر؛ قد تكون بسيطة أو شديدة، قصيرة أو طويلة.

وأوضح مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة في إنفوجراف توضيحي نشره عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” الأعراض المحتمل حدوثها أثناء نوبات الصرع والتي تتمثل في:

أعراض نوبات الصرع

– تشنجات او اهتزازات.

– فقدان وعي مؤقت.

– حركات لا إرادية.

ويمكن التعامل مع الصرع والوقاية من نوباته من خلال الالتزام بالأدوية وتجنب السهر والإرهاق الشديد بالإضافة إلى الاهتمام بالتغذية والنوم والإبتعاد عن المحفزات القوية مثل الأضواء القوية المتقطعة، كما تساعد المتابعة المستمرة مع الطبيب على التحكم بالنوبات والعيش بشكل طبيعي وآمن.