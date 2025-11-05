Icon

من برامج حديثي التخرج 2024

أكاديمية الزكاة والضريبة والجمارك تحتفي بتخريج 256 متدربًا ومتدربة

الأربعاء ٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٤ مساءً
أكاديمية الزكاة والضريبة والجمارك تحتفي بتخريج 256 متدربًا ومتدربة
المواطن - فريق التحرير

احتفت أكاديمية هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك”، اليوم، بتخريج 256 متدربًا ومتدربة من برامج حديثي التخرج 2024م.

وشهد الحفل تخريج 183 متدربًا ومتدربة من برنامج “بناء الكفاءات” الحاصلين على درجتي البكالوريوس والماجستير، إذ تضمن البرنامج أكثر من 26 تخصصًا علميًّا، من أبرزها: المحاسبة والمالية ونظم المعلومات الإدارية والذكاء الاصطناعي وإدارة الأعمال والتسويق وعلم البيانات والاقتصاد والقانون وهندسة الشبكات والشريعة الإسلامية والعديد من التخصصات الأخرى.

وشهد الحفل تخريج 73 متدربًا ومتدربة ضمن برنامج “أمين” وذلك من خريجي الجامعات الحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصات متنوعة، أبرزها: اللغات والترجمة والقانون وإدارة الأعمال والعدالة الجنائية وتقنية المعلومات والخدمة الاجتماعية والعلاقات العامة، إذ استمر البرنامج عامًا كاملًا، ركز خلالها على تعزيز المعرفة النظرية والتطبيقية للمتدربين في مجالات العمل الجمركي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة حمود الحربي أن أكاديمية الهيئة ماضية في جهودها الرامية إلى استقطاب ودعم الكفاءات السعودية الواعدة انطلاقًا من التزامها بتطوير المهارات العملية للخريجين والخريجات، مبينًا أن الهيئة تهدف من خلال برامج حديثي التخرج إلى تمكين المشاركين من المنافسة في سوق العمل وتطوير الكوادر الوطنية المتخصصة في المجالات الزكوية والضريبية والجمركية.

