وغدًا انطلاق أسبوع ثقافة اليمن

أكثر من مليون زائر لفعاليات انسجام عالمي2 بالرياض

الخميس ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٤ مساءً
أكثر من مليون زائر لفعاليات انسجام عالمي2 بالرياض
المواطن - واس

اختتمت وزارة الإعلام فعاليات أيام ثقافة بلاد الشام ضمن مبادرة “انسجام عالمي 2″، التي تنظمها بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، بحضور تجاوز مليون زائر منذ انطلاق المبادرة مطلع نوفمبر الحالي.
وشهدت أيام الشام حضورًا واسعًا من الزوّار الذين تفاعلوا مع العروض الثقافية والتراثية والفنية التي جسدت التنوع الثقافي في (الأردن وسوريا وفلسطين ولبنان).


واستمتع زوّار المبادرة؛ التي تندرج ضمن مبادرات برنامج “جودة الحياة” لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بأكثر من 30 فعالية على مدى 3 أيام، تنوعت بين حفلاتٍ على المسرح وعروض تراثية وفقرات تفاعلية للأطفال، إلى جانب استعراض الحرف والأزياء والأطباق الشامية.
وفي يومها الختامي، منحت فعاليات الشام المساحة لإبداعات الفنانين الذين قدّموا عروضًا فنية، إلى جانب مجموعة من الفعاليات المميزة من بينها عرض السيرك 360 الذي استقطب اهتمام الصغار والكبار.
وفي السياق ذاته، تنطلق غدًا فعاليات أسبوع ثقافة اليمن متضمنة العديد من الحفلات الفنية والفنون الشعبية.
وتقدّم فعاليات اليمن تجربة ثرية تُجسد عمق الموروث اليمني، إذ يستعرض جناح الحرف اليدوية مجموعة واسعة من التشكيلات والمصوغات الفضية الدقيقة، ومنتجات صناعة الخيزران، إلى جانب عروض حيّة لتشكيل الأزياء اليمنية التقليدية، ويضم الجناح مجموعة مميزة من التحف والأواني التي تعكس تنوع الفنون المحلية وجمالياتها.
وشكّلت فعاليات “انسجام عالمي2” حدثًا عالميًا استحوذ على اهتمام العديد من وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية، التي تناولت أهمية المبادرة وعمق أثرها في تعزيز التبادل الثقافي وإبراز التنوع الذي تحتضنه الرياض.

