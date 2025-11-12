أكثر من 10 تيرابايت من كنوز الأرض.. السعودية تفتح بياناتها الجيولوجية للعالم

أطلقت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية حُزمًا جديدة من البيانات الجيولوجية المتقدمة بلغ حجمها أكثر من 10 تيرابايت، في خطوة استراتيجية تعزز من مكانة المملكة في مجال علوم الأرض، وتدعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر رفع كفاءة قطاع التعدين وتمكين المستثمرين من الوصول إلى معلومات دقيقة وشاملة.

في هذا الإطار، أوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة طارق أبا الخيل في تصريح لـ”العربية.نت” أن هذه الحُزم تمثل مرحلة جديدة في تطوير قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية، وتشمل تحديثًا شاملًا لبيانات مواقع التمعدن، وآبار الحفر، والآبار الاستكشافية الخاصة بالموارد المعدنية، ضمن مبادرات الهيئة الرامية إلى تحديث بيانات الاستكشاف الجيولوجي على مستوى المملكة.

وأشار أبا الخيل إلى أن الحُزم تتضمن بيانات 12 مشروعًا جيولوجيًا متقدمًا، من أبرزها المسح الطيفي عالي الدقة لعينات الحفر اللبّية التي تغطي نحو 20 كيلومترًا طوليًا في منطقة الدرع العربي، وقد تم طرحها رسميًا عبر بوابة قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية خلال أكتوبر الماضي، بما يتيح للمستثمرين والباحثين الوصول إلى أحدث البيانات العلمية المتخصصة.

أكثر من 88 ألف عينة سطحية

وأضاف أن الحُزم تضم كذلك نتائج التحاليل الكيميائية لأكثر من 88 ألف عينة سطحية جُمعت ضمن مبادرة البرنامج العام للاستكشاف الجيولوجي، تشمل تحليل 57 عنصرًا كيميائيًا، إلى جانب بيانات التحليل الطيفي المتقدم لعناصر محددة، وهو ما يُعد نقلة نوعية في حجم ودقة المعلومات المتاحة للمختصين في مجالات البحث والاستثمار التعديني.

وبيّن المتحدث الرسمي أن قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية أصبحت اليوم من أكبر المنصات المرجعية في المنطقة، إذ تحتوي على خرائط جيولوجية متعددة المقاييس، ونتائج مسوحات جيوكيميائية وجيوفيزيائية دقيقة، ومعلومات تفصيلية عن مواقع التمعدن، بما يعزز موثوقية البيانات ويتيح بيئة استثمارية قائمة على المعرفة والشفافية.

وفيما يتعلق بتغطية الدرع العربي، أوضح أبا الخيل أن البيانات الجديدة تشمل صور الأقمار الصناعية الأصلية، وخرائط المسوحات المغناطيسية والإشعاعية، والصور الطيفية عالية الدقة لأكثر من 100 كيلومتر طولي من عينات الحفر، مؤكدًا أن الهيئة نجحت في تغطية منطقة الدرع العربي بالكامل بخرائط دقيقة توضح تراكيز العناصر وتوزيع الموارد المعدنية.

جذب الاستثمارات

وعن انعكاس هذه الجهود على جذب الاستثمارات، أشار إلى أن المملكة قفزت من المرتبة 104 إلى المرتبة 23 عالميًا في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني لعام 2024، وفق تقرير المسح السنوي لشركات التعدين الدولية، وهو ما يعكس التحسن الكبير في جودة البيانات وتوافرها بشفافية عالية للمستثمرين حول العالم.

وأكد أبا الخيل أن البيانات الجيولوجية السعودية أصبحت اليوم مرجعًا علميًا على المستوى الدولي، حيث استفاد منها أكثر من 800 جهة من 60 دولة، تشمل جامعات ومراكز بحثية وشركات تعدين عالمية، ما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد في علوم الأرض وإدارة البيانات الجيولوجية.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن إتاحة البيانات المفتوحة تمثل ركيزة أساسية في تمكين المستثمرين وتعزيز الشفافية، عبر توفير أكثر من 12 نوعًا من البيانات الرقمية الحديثة والتاريخية التي تدعم اتخاذ القرار الاستثماري وتفتح آفاقًا جديدة أمام تطوير قطاع التعدين الوطني.