أكثر من 3.7 ملايين زائر لـ المدينة المنورة خلال الربع الثاني من 2025

الخميس ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٤١ مساءً
المواطن - واس

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في نشرتها الصادرة اليوم، عن إحصاءات زوار المدينة المنورة خلال الربع الثاني من عام 2025م، موضحة أن إجمالي عدد الزوار من داخل المملكة وخارجها بلغ (3.767) ملايين زائر.

وأظهرت نتائج النشرة أن عدد الزوار القادمين إلى المدينة المنورة من خارج المملكة بلغ (2,102,425) مليون زائر وزائرة، حيث شكّل الذكور (46.1%)، في حين بلغت نسبة الإناث (53.9%).

كما بيّنت أن إجمالي عدد زوار المدينة المنورة من داخل المملكة لأغراض دينية خلال الفترة نفسها بلغ (1,665,341) مليون زائر وزائرة، منهم (766,165) ألف زائر سعودي يمثلون (46%) من إجمالي الزوار.

في حين بلغ عدد الزوار غير السعوديين من الداخل (899,176) ألف زائر بنسبة (54%)، وسجّل الذكور من زوار الداخل نسبة (68.5%)، مقابل (31.5%) للإناث.

وتُظهر هذه المؤشرات استمرار النمو في حركة الزيارات الدينية إلى المدينة المنورة، وتعكس الجهود المستمرة للجهات ذات العلاقة في تعزيز تجربة الزائر والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة.

