أكثر من 65.9 مليون راكب عبر المنافذ البرية خلال 2024م

الخميس ٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٣ صباحاً
أكثر من 65.9 مليون راكب عبر المنافذ البرية خلال 2024م
المواطن - واس

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نتائج إحصاءات النقل على الطرق لعام 2024م، متضمنةً عددًا من المؤشرات الرئيسة التي تعكس واقع النقل البري في المملكة.

وكشفت أن إجمالي عدد الركاب القادمين والمغادرين عبر المنافذ البرية تجاوز 65.9 مليون راكب، مبينةً أن عدد القادمين بلغ أكثر من 33.1 مليون راكب بنسبة 50.3% من إجمالي الركاب، في حين كان عدد المغادرين 32.8 مليون راكب بنسبة بلغت 49.7%.

وفي السياق نفسه أوضحت إحصاءات النقل على الطرق لعام 2024م، تصدر منفذ جسر الملك فهد جميع المنافذ بنسبة 49.9% من إجمالي حركة الركاب، تلاه منفذ الخفجي بنسبة 11.6%.

يناير النسبة الأعلى

وعلى مستوى الشهور من العام نفسه سجَّل شهر يناير النسبة الأعلى من حركة الركاب عبر المنافذ البرية بنسبة 10.1%، يليه شهر فبراير بنسبة 9.3%، في حين سجَّل شهرا سبتمبر وأكتوبر النسبة الأدنى بواقع 7.1% لكل منهما.

وبيَّنت نتائج النشرة أن عدد المركبات المسجلة والصالحة للسير حتى نهاية عام 2024م، تجاوز 15.8 مليون مركبة، مرتفعًا بنسبة 6.9% عن العام السابق، وأن عدد المركبات المسجلة كإصدار جديد في عام 2024م، بلغ أكثر من مليون مركبة، مرتفعًا بنسبة 16.8% عن عام 2023م.

وعلى جانب آخر وفيما يتعلق بالحوادث المرورية، فقد أوضحت نتائج نشرة إحصاءات النقل على الطرق لعام 2024م، أن عدد الحوادث المرورية الجسيمة بلغ أكثر من 17.2 ألف حادث، في حين بلغت نسبة الحوادث داخل المدن 60.3% من إجمالي الحوادث الجسيمة، كما بينت النتائج انخفاض معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة بنسبة 7.1% مقارنة بعام 2023، ليصل إلى 12.13 وفاة، كما تراجع معدل الإصابات في الحوادث المرورية لكل 100 ألف نسمة بنسبة 3.8% مقارنة بعام 2023م، حيث سجل 68.21 إصابة.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر نشرة إحصاءات النقل على الطرق بشكل سنوي، وتعد من أبرز الإحصاءات التي توفر مؤشرات تفصيلية عن حركة الركاب والشحن والبنية التحتية والحوادث المرورية، وتستخدم باعتبارها مرجعًا موثوقًا لإجراء الدراسات والبحوث في مجال النقل على الطرق، وكذلك لأغراض المقارنة المحلية والإقليمية والدولية.

