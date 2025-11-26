أكثر من 66 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال جمادى الأولى 1447هـ تخصصي المدينة المنورة يستأصل ورمًا عضليًا داخل جدار المثانة بـ المنظار الأحادي التأمينات: مدد الاشتراك المضمومة لا تحتسب كخدمة مكملة لغرض التقاعد أمانة الشمالية ترفع جاهزيتها الميدانية استعدادًا للحالة المطرية بدء أعمال السجل العقاري لـ 499 حيًا بمناطق الرياض والقصيم ومكة المكرمة وحائل نظام الرقابة المالية نقلة نوعية ترتكز على أساليب رقابية متقدمة أمطار ورياح شديدة على الباحة حتى المساء ضبط مخالفين للصيد دون ترخيص في محمية الأمير محمد بن سلمان استدعاء 1006 دراجات أطفال TREK Precaliber لخلل خطير حصاد الذرة في عسير.. مورد زراعي يدعم الأمن الغذائي والتنمية الريفية
أوضحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، أن إجمالي أعداد قاصدي وزوار الحرمين الشريفين خلال شهر جمادى الأولى للعام 1447هـ، بلغ (66,633,153) زائرًا، بزيادة بلغت (12,121,252) زائرًا مقارنة بالشهر الماضي.
وأفادت الهيئة أن عدد المصلين بالمسجد الحرام بلغ (25,987,679) مصليًا منهم (100,489) مصليًا في حجر إسماعيل (الحطيم)، وبلغ عدد المعتمرين (13,972,780) معتمرًا.
وبيّنت أن عدد المصلين بالمسجد النبوي بلغ في الشهر ذاته (23,296,185) مصليًا منهم (912,695) مصليًا في الروضة الشريفة، وبلغ عدد من قام بالسلام على النبي- صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه- رضي الله عنهما- (2,363,325) زائرًا.
يُذكر أن الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تستخدم تقنية متطورة، تعتمد على حساسات قارئة، لرصد أعداد المصلين والمعتمرين من قاصدي البيت العتيق على أرضية المداخل الرئيسة للمسجد الحرام والمسجد النبوي، في خطوة تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية عبر متابعة التدفقات والحشود وتمكين الجهات القائمة على إدارتها؛ وذلك ضمن الشراكة مع الجهات ذات العلاقة.