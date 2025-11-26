Icon

أكثر من 66 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال جمادى الأولى 1447هـ Icon تخصصي المدينة المنورة يستأصل ورمًا عضليًا داخل جدار المثانة بـ المنظار الأحادي Icon التأمينات: مدد الاشتراك المضمومة لا تحتسب كخدمة مكملة لغرض التقاعد Icon أمانة الشمالية ترفع جاهزيتها الميدانية استعدادًا للحالة المطرية  Icon بدء أعمال السجل العقاري لـ 499 حيًا بمناطق الرياض والقصيم ومكة المكرمة وحائل Icon نظام الرقابة المالية نقلة نوعية ترتكز على أساليب رقابية متقدمة Icon أمطار ورياح شديدة على الباحة حتى المساء  Icon ضبط مخالفين للصيد دون ترخيص في محمية الأمير محمد بن سلمان Icon استدعاء 1006 دراجات أطفال TREK Precaliber لخلل خطير Icon حصاد الذرة في عسير.. مورد زراعي يدعم الأمن الغذائي والتنمية الريفية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أكثر من 66 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال جمادى الأولى 1447هـ

الأربعاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:١٤ مساءً
أكثر من 66 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال جمادى الأولى 1447هـ
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أوضحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، أن إجمالي أعداد قاصدي وزوار الحرمين الشريفين خلال شهر جمادى الأولى للعام 1447هـ، بلغ (66,633,153) زائرًا، بزيادة بلغت (12,121,252) زائرًا مقارنة بالشهر الماضي.

وأفادت الهيئة أن عدد المصلين بالمسجد الحرام بلغ (25,987,679) مصليًا منهم (100,489) مصليًا في حجر إسماعيل (الحطيم)، وبلغ عدد المعتمرين (13,972,780) معتمرًا.
وبيّنت أن عدد المصلين بالمسجد النبوي بلغ في الشهر ذاته (23,296,185) مصليًا منهم (912,695) مصليًا في الروضة الشريفة، وبلغ عدد من قام بالسلام على النبي- صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه- رضي الله عنهما- (2,363,325) زائرًا.

قد يهمّك أيضاً
رئاسة الحرمين تعزز المسارات الإثرائية والتجربة التعبدية للقاصدين

رئاسة الحرمين تعزز المسارات الإثرائية والتجربة التعبدية للقاصدين

تعميم من السديس لتفعيل المهام الإثرائية المتخصصة لرئاسة الحرمين

تعميم من السديس لتفعيل المهام الإثرائية المتخصصة لرئاسة الحرمين

يُذكر أن الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تستخدم تقنية متطورة، تعتمد على حساسات قارئة، لرصد أعداد المصلين والمعتمرين من قاصدي البيت العتيق على أرضية المداخل الرئيسة للمسجد الحرام والمسجد النبوي، في خطوة تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية عبر متابعة التدفقات والحشود وتمكين الجهات القائمة على إدارتها؛ وذلك ضمن الشراكة مع الجهات ذات العلاقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد