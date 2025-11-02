Icon

أمانة الحدود الشمالية تطرح 21 فرصة استثمارية عبر منصة “فرص”

الأحد ٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

طرحت أمانة منطقة الحدود الشمالية 21 فرصة استثمارية جديدة عبر منصة “فرص”، في عدد من المواقع الحيوية بمدينة عرعر، وذلك ضمن جهودها في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وتنوعت الفرص الاستثمارية المطروحة لتشمل: فنادق سياحية وترفيهية، وشقق فندقية، ومدارس عالمية، وأكاديميات وملاعب رياضية، وأكشاك تأجير ألعاب ترفيهية، ومجمعات سكن للعمال، ومجمعات مطاعم ومقاهي، ومحال تجارية، وعيادات طبية متخصصة، إضافة إلى مشاريع سكنية في أحياء المروج، المطار، والنخيل، وسوق تجاري، ومدينة طبية، وكلية أهلية، ومخططات للاستراحات على طريق الجديدة وطريف، ومنتجعات ترفيهية.

وأوضحت الأمانة أن مدة العقود تصل إلى 25 عامًا، مؤكدة أن جميع التفاصيل المتعلقة بالفرص، من حيث المواقع والمساحات والاشتراطات، متاحة عبر منصة “فرص” الرقمية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تحفيز البيئة الاستثمارية بالمنطقة ورفع جودة المشاريع والخدمات المقدمة للسكان والزوار، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

