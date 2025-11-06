Icon

أمانة الرياض تتقدم إلى المركز السادس في قياس التحول الرقمي 2025

الخميس ٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٤ مساءً
المواطن - واس

حققت أمانة منطقة الرياض المركز السادس على مستوى الجهات الحكومية في مرحلة الإبداع ضمن قياس التحول الرقمي 2025, الذي أطلقته هيئة الحكومة الرقمية، تأكيدًا لتقدمها في تطوير خدماتها الرقمية وتبنّيها التقنيات الحديثة التي تسهم في تحسين تجربة المستفيدين ورفع كفاءة الأداء البلدي.

ويهدف برنامج القياس إلى رفع مستوى التزام الجهات الحكومية بالأوامر والقرارات، وتحقيق متطلبات التحول الرقمي بالتطبيق الأمثل للمعايير الأساسية، وتطوير الحكومة الرقمية، والإسهام في تقدم المملكة في المؤشرات الدولية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتحسين أداء الجهات الحكومية وفعاليتها.

ويسهم البرنامج في تسريع التحول الرقمي، وتحقيق الشمولية في جميع مجالاته، وتوفير فرص لتقديم خدمات حكومية مبتكرة وإبداعية، والإسهام في تحديد خارطة الطريق لتحقيق التحول الرقمي، إضافة إلى تبنّي استخدام القنوات والخدمات الرقمية الحكومية، ورفع رضا المستفيدين بهدف تحسين جودة الحياة، وتسهيل وصولهم للخدمات الحكومية، وتوفير تجربة رقمية متكاملة.

ويجسد استمرارية الأمانة في “مستوى الإبداع” مواكبتها لإستراتيجيتها في تمكين التحول الرقمي الداعم للتنمية الحضرية المستدامة، وتقديم خدمات عالية الجودة، وبناء شراكات فعّالة نحو مجتمع نابض بالحياة.

