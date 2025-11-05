أمانة الرياض تزيل 111 مخيمًا مخالفًا في عدد من الأحياء

نفذت أمانة منطقة الرياض حملة ميدانية في عدد من أحياء شمال العاصمة لإزالة المخيمات المخالفة بمشاركة الجهات الشريكة، ضمن جهودها لتنظيم استخدام الأراضي وتحسين البيئة العمرانية في المدينة.

وشملت الحملة أحياء العارض، القيروان، الخير، وبنبان، إضافة إلى طريق الملك فهد وطريق صلبوخ، وجرى إشعار المخالفين، وإزالة 111 موقعًا مخالفًا وغير نظامي، إلى جانب حجز 34 شبكًا للمواشي وإزالة مسلخين غير نظاميتين بالتعاون مع الجهات المعنية.

حماية للمكان.. وبجهود مشتركة ✨ أمانة الرياض تباشر إزالة 111 موقعًا غير نظامي

ضمن نطاق قطاع الأمانة – شمال الرياض ضمن

حملة ميدانية مشتركة؛ لضبط التعديات على

الأراضي، حمايةً للبيئة وضمان استخدام

المساحات العامة بشكل نظامي. للمزيد 🔗https://t.co/aQBmGsEBbH pic.twitter.com/NSbIXpNtvn — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) November 5, 2025

وتواصل أمانة الرياض حملاتها بالشراكة مع الجهات المختصة لضبط المخالفات وتعزيز الاستخدام المنظم للمساحات المفتوحة، تحقيقًا لرؤية الأمانة في تنمية حضرية مستدامة وخدمات عالية الجودة تسهم في الارتقاء بجودة الحياة نحو مجتمع نابض بالحياة.