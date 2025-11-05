Icon

حملة ميدانية مشتركة

أمانة الرياض تزيل 111 مخيمًا مخالفًا في عدد من الأحياء

الأربعاء ٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

نفذت أمانة منطقة الرياض حملة ميدانية في عدد من أحياء شمال العاصمة لإزالة المخيمات المخالفة بمشاركة الجهات الشريكة، ضمن جهودها لتنظيم استخدام الأراضي وتحسين البيئة العمرانية في المدينة.

وشملت الحملة أحياء العارض، القيروان، الخير، وبنبان، إضافة إلى طريق الملك فهد وطريق صلبوخ، وجرى إشعار المخالفين، وإزالة 111 موقعًا مخالفًا وغير نظامي، إلى جانب حجز 34 شبكًا للمواشي وإزالة مسلخين غير نظاميتين بالتعاون مع الجهات المعنية.

وتواصل أمانة الرياض حملاتها بالشراكة مع الجهات المختصة لضبط المخالفات وتعزيز الاستخدام المنظم للمساحات المفتوحة، تحقيقًا لرؤية الأمانة في تنمية حضرية مستدامة وخدمات عالية الجودة تسهم في الارتقاء بجودة الحياة نحو مجتمع نابض بالحياة.

