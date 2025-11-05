أمانة الرياض تزيل 111 مخيمًا مخالفًا في عدد من الأحياء

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
نفذت أمانة منطقة الرياض حملة ميدانية في عدد من أحياء شمال العاصمة لإزالة المخيمات المخالفة بمشاركة الجهات الشريكة، ضمن جهودها لتنظيم استخدام الأراضي وتحسين البيئة العمرانية في المدينة.
وشملت الحملة أحياء العارض، القيروان، الخير، وبنبان، إضافة إلى طريق الملك فهد وطريق صلبوخ، وجرى إشعار المخالفين، وإزالة 111 موقعًا مخالفًا وغير نظامي، إلى جانب حجز 34 شبكًا للمواشي وإزالة مسلخين غير نظاميتين بالتعاون مع الجهات المعنية.
حماية للمكان.. وبجهود مشتركة ✨
أمانة الرياض تباشر إزالة 111 موقعًا غير نظامي
ضمن نطاق قطاع الأمانة – شمال الرياض ضمن
حملة ميدانية مشتركة؛ لضبط التعديات على
الأراضي، حمايةً للبيئة وضمان استخدام
المساحات العامة بشكل نظامي.
للمزيد 🔗https://t.co/aQBmGsEBbH pic.twitter.com/NSbIXpNtvn
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) November 5, 2025
وتواصل أمانة الرياض حملاتها بالشراكة مع الجهات المختصة لضبط المخالفات وتعزيز الاستخدام المنظم للمساحات المفتوحة، تحقيقًا لرؤية الأمانة في تنمية حضرية مستدامة وخدمات عالية الجودة تسهم في الارتقاء بجودة الحياة نحو مجتمع نابض بالحياة.