Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 650 سلة غذائية في أم درمان بالخرطوم Icon اليوم الاثنين دخول الزُّبانى وبداية المظاهر الشتوية Icon تكلفة رسوم خدمة الواقعة الإيجارية لتوثيق العقد الورقي Icon انخفاض سعر صرف الوون الكوري لأدنى مستوياته في 16 عامًا Icon التعاون ونيوم يتعادلان في دوري روشن السعودي Icon جناحٌ لأسلحة الصيد في كأس نادي الصقور السعودي 2025 Icon إيداع الدعم السكني غدًا Icon النصر يواصل صدارة دوري روشن بنقاط الخليج Icon توضيح من التأمينات بشأن إجراءات إنهاء نشاط المنشآت Icon مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمانة الرياض تفتتح جزئيًا تقاطع ديراب مع طريق النفود

الأحد ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٢٨ مساءً
أمانة الرياض تفتتح جزئيًا تقاطع ديراب مع طريق النفود
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

افتتحت أمانة منطقة الرياض جزئيًا مشروع نفق وجسر التفافي على طريق ديراب عند تقاطعه مع طريق النفود، وتطوير الجزء الشمالي من طريق النفود وتقاطع مدخل قاعدة الملك سلمان الجوية للدخول والخروج الحر، ضمن أعمال تهدف إلى تحسين الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة في أحد المداخل الحيوية جنوب غرب المدينة.

وشمل المشروع تنفيذ نفق بطول 895م بالاتجاهين على طريق ديراب، وجسر التفافي بطول 865م بحارتين للمتجهين نحو طريق النفود، إضافة إلى تأهيل الطريق الرئيسي لديراب بأربع حارات لكل اتجاه.

قد يهمّك أيضاً
أمانة الرياض تتقدم إلى المركز السادس في قياس التحول الرقمي 2025

أمانة الرياض تتقدم إلى المركز السادس في قياس التحول الرقمي 2025

أمانة الرياض تزيل 111 مخيمًا مخالفًا في عدد من الأحياء

أمانة الرياض تزيل 111 مخيمًا مخالفًا في عدد من الأحياء

وأعادت الأمانة، تطوير طريق النفود بطول 7.5 كلم بثلاث حارات لكل اتجاه، مع تنفيذ طرق خدمة ومداخل ومخارج تخدم الأحياء المجاورة، وفق معايير السلامة المعتمدة.

وتضمّن المشروع تحسين التقاطعات والدورانات، وتنفيذ منظومة إنارة حديثة بكشافات LED مرتبطة بأنظمة تحكم ذكية، إلى جانب أعمال التشجير بمنظومة ري حديثة وزراعة أكثر من 40 ألف شجرة وشجيرة، وتصميم جدران النفق بألواح GRC المستوحاة من طبيعة المنطقة.

وتأتي أعمال التطوير ضمن توجه أمانة منطقة الرياض لتعزيز التنمية الحضرية ورفع جودة البنية التحتية، بما يدعم جودة الحياة ومواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد