أمانة الرياض تفتتح جزئيًا تقاطع ديراب مع طريق النفود

افتتحت أمانة منطقة الرياض جزئيًا مشروع نفق وجسر التفافي على طريق ديراب عند تقاطعه مع طريق النفود، وتطوير الجزء الشمالي من طريق النفود وتقاطع مدخل قاعدة الملك سلمان الجوية للدخول والخروج الحر، ضمن أعمال تهدف إلى تحسين الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة في أحد المداخل الحيوية جنوب غرب المدينة.

وشمل المشروع تنفيذ نفق بطول 895م بالاتجاهين على طريق ديراب، وجسر التفافي بطول 865م بحارتين للمتجهين نحو طريق النفود، إضافة إلى تأهيل الطريق الرئيسي لديراب بأربع حارات لكل اتجاه.

وأعادت الأمانة، تطوير طريق النفود بطول 7.5 كلم بثلاث حارات لكل اتجاه، مع تنفيذ طرق خدمة ومداخل ومخارج تخدم الأحياء المجاورة، وفق معايير السلامة المعتمدة.

وتضمّن المشروع تحسين التقاطعات والدورانات، وتنفيذ منظومة إنارة حديثة بكشافات LED مرتبطة بأنظمة تحكم ذكية، إلى جانب أعمال التشجير بمنظومة ري حديثة وزراعة أكثر من 40 ألف شجرة وشجيرة، وتصميم جدران النفق بألواح GRC المستوحاة من طبيعة المنطقة.

وتأتي أعمال التطوير ضمن توجه أمانة منطقة الرياض لتعزيز التنمية الحضرية ورفع جودة البنية التحتية، بما يدعم جودة الحياة ومواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030.