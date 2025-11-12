Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمانة الرياض تنفذ دهانات أرضية بطول مليوني متر لرفع جودة الطرق

الأربعاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٤ صباحاً
أمانة الرياض تنفذ دهانات أرضية بطول مليوني متر لرفع جودة الطرق
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نفذت أمانة منطقة الرياض خلال المدة من يوليو إلى أكتوبر 2025م، أعمال دهانات أرضية بلغ مجموعها نحو مليوني متر طولي، ضمن برامج رفع جودة الطرق وتعزيز السلامة المرورية في العاصمة.

وتوزعت الأعمال على أربعة أشهر، شملت تنفيذ 703,933 مترًا في يوليو، و390,938 مترًا في أغسطس، و384,138 مترًا في سبتمبر، و453,072 مترًا في أكتوبر، بإجمالي بلغ 1,932,081 مترًا طوليًا.

قد يهمّك أيضاً
28 موقعًا لمدارس الطفولة المبكرة في مكة المكرمة 

28 موقعًا لمدارس الطفولة المبكرة في مكة المكرمة 

حريق في حاوية خلط دهانات في خميس مشيط والمدني يتدخل

حريق في حاوية خلط دهانات في خميس مشيط والمدني يتدخل

وتركّزت الأعمال في الأحياء الرئيسة والمواقع الحيوية؛ لتعزيز وضوح المسارات المرورية وتحسين تجربة التنقّل، بما يسهم في رفع مستوى السلامة المرورية ودعم كفاءة البنية التحتية.

وتأتي هذه الجهود، ضمن التزام أمانة منطقة الرياض بتطوير شبكة الطرق، ورفع جودة عناصرها التشغيلية، تحقيقًا لرؤية الأمانة في أن تكون رائدة لرياض مزدهرة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة، ومنسجمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد