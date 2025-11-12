أمانة الرياض تنفذ دهانات أرضية بطول مليوني متر لرفع جودة الطرق

نفذت أمانة منطقة الرياض خلال المدة من يوليو إلى أكتوبر 2025م، أعمال دهانات أرضية بلغ مجموعها نحو مليوني متر طولي، ضمن برامج رفع جودة الطرق وتعزيز السلامة المرورية في العاصمة.

وتوزعت الأعمال على أربعة أشهر، شملت تنفيذ 703,933 مترًا في يوليو، و390,938 مترًا في أغسطس، و384,138 مترًا في سبتمبر، و453,072 مترًا في أكتوبر، بإجمالي بلغ 1,932,081 مترًا طوليًا.

وتركّزت الأعمال في الأحياء الرئيسة والمواقع الحيوية؛ لتعزيز وضوح المسارات المرورية وتحسين تجربة التنقّل، بما يسهم في رفع مستوى السلامة المرورية ودعم كفاءة البنية التحتية.

وتأتي هذه الجهود، ضمن التزام أمانة منطقة الرياض بتطوير شبكة الطرق، ورفع جودة عناصرها التشغيلية، تحقيقًا لرؤية الأمانة في أن تكون رائدة لرياض مزدهرة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة، ومنسجمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.