أمانة الرياض تنفذ دهانات أرضية بطول مليوني متر لرفع جودة الطرق

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
نفذت أمانة منطقة الرياض خلال المدة من يوليو إلى أكتوبر 2025م، أعمال دهانات أرضية بلغ مجموعها نحو مليوني متر طولي، ضمن برامج رفع جودة الطرق وتعزيز السلامة المرورية في العاصمة.
وتوزعت الأعمال على أربعة أشهر، شملت تنفيذ 703,933 مترًا في يوليو، و390,938 مترًا في أغسطس، و384,138 مترًا في سبتمبر، و453,072 مترًا في أكتوبر، بإجمالي بلغ 1,932,081 مترًا طوليًا.
وتركّزت الأعمال في الأحياء الرئيسة والمواقع الحيوية؛ لتعزيز وضوح المسارات المرورية وتحسين تجربة التنقّل، بما يسهم في رفع مستوى السلامة المرورية ودعم كفاءة البنية التحتية.
وتأتي هذه الجهود، ضمن التزام أمانة منطقة الرياض بتطوير شبكة الطرق، ورفع جودة عناصرها التشغيلية، تحقيقًا لرؤية الأمانة في أن تكون رائدة لرياض مزدهرة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة، ومنسجمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.