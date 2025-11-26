أمانة العاصمة المقدسة تعلن بدء استقبال المستندات الثبوتية للعقارات في الحسينية

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الأربعاء، عن بدء استقبال المستندات الثبوتية للعقارات في منطقة الحسينية، حيث سيقوم مراقبو الإدارة العامة للتعديات بوضع ملصقات إشعار المراجعة على المباني المحددةز

وأضافت الأمانة: “أنه على أصحاب تلك المباني سرعة المراجعة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وضع الإشعار لدى الإدارة العامة للتعديات بالمعيصم”.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة، عبر حسابها في منصة إكس، أن آخر مهلة للمراجعة 20/7/1447هـ مصطحبين معهم صك الملكية، ورخصة البناء، الهوية الوطنية للمطابقة، وطلب منصة إحكام في حال عدم وجود صك ملكية ورقم إشعار المراجعة.

وتهدف الأمانة من هذا الإجراء إلى رفع موثوقية البيانات في سجلاتها، والتأكد من نظامية المباني في المناطق المستهدفة بمكة المكرمة، وفي حال عدم وجود مستندات ثبوتية للعقار سيتم إزالته وفقًا للأنظمة والتعليمات.