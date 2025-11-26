أمانة العاصمة المقدسة تعلن بدء استقبال المستندات الثبوتية للعقارات في الحسينية لقطات توثق الضباب الكثيف في الباحة ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية مصرع 5 أشخاص بانفجار مستودع شمال غربي سوريا سلمان للإغاثة يوزّع 882 سلة غذائية و882 كرتون تمر في لبنان خدمة حفظ الأمتعة بالمجان في المسجد الحرام على مدار الساعة الغذاء والدواء: علامة حلال موحّدة مدخل لاقتصاد عالمي أكثر اتساعًا ونموًا عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية الإسباني تعديل بعض مواد نظام التسجيل العيني للعقار تعزز جودة البيانات وتحفظ حقوق الملاك صقور المحترفين تتنافس على جوائز كأس نادي الصقور السعودي 2025 في رابع أيامه
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الأربعاء، عن بدء استقبال المستندات الثبوتية للعقارات في منطقة الحسينية، حيث سيقوم مراقبو الإدارة العامة للتعديات بوضع ملصقات إشعار المراجعة على المباني المحددةز
وأضافت الأمانة: “أنه على أصحاب تلك المباني سرعة المراجعة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وضع الإشعار لدى الإدارة العامة للتعديات بالمعيصم”.
وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة، عبر حسابها في منصة إكس، أن آخر مهلة للمراجعة 20/7/1447هـ مصطحبين معهم صك الملكية، ورخصة البناء، الهوية الوطنية للمطابقة، وطلب منصة إحكام في حال عدم وجود صك ملكية ورقم إشعار المراجعة.
وتهدف الأمانة من هذا الإجراء إلى رفع موثوقية البيانات في سجلاتها، والتأكد من نظامية المباني في المناطق المستهدفة بمكة المكرمة، وفي حال عدم وجود مستندات ثبوتية للعقار سيتم إزالته وفقًا للأنظمة والتعليمات.
