أمانة العاصمة المقدسة تغلق 332 موقعًا مخالفًا

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة 332 موقعًا مخالفًا وتنظّم بيئة العمل في المنشآت ضمن حملة “مكة تصحح”.

وأوضحت الأمانة، عبر حسابها في منصة (إكس)، أن الجولات الميدانية متواصلة ضمن حملة مكة تصحح ، لتنظيم مواقع الورش والمستودعات.

وأضافت، أنها تستهدف رفع مستوى الالتزام بالاشتراطات البلدية، حفاظًا على السلامة، وتحسين المشهد الحضري، وتعزيز بيئة عمل آمنة ومنظّمة.