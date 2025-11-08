Icon

أمانة المدينة المنورة تبدأ استقبال طلبات خدمات الإعاشة لموسم الحج

السبت ٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٦ مساءً
أمانة المدينة المنورة تبدأ استقبال طلبات خدمات الإعاشة لموسم الحج
المواطن - فريق التحرير

أعلنت أمانة المدينة المنورة اليوم فتح باب استقبال طلبات تقديم خدمات الإعاشة للحجاج والزائرين خلال موسم حج 1447هـ، داعيةً الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الإعاشة والتغذية إلى المشاركة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة.

وأوضحت الأمانة أن الراغبين في المشاركة يمكنهم زيارة الموقع الرسمي للأمانة أو حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي لاستكمال إجراءات التقديم وفق الضوابط والشروط المعتمدة.

