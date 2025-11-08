أمانة المدينة المنورة تبدأ استقبال طلبات خدمات الإعاشة لموسم الحج

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
أعلنت أمانة المدينة المنورة اليوم فتح باب استقبال طلبات تقديم خدمات الإعاشة للحجاج والزائرين خلال موسم حج 1447هـ، داعيةً الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الإعاشة والتغذية إلى المشاركة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة.
وأوضحت الأمانة أن الراغبين في المشاركة يمكنهم زيارة الموقع الرسمي للأمانة أو حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي لاستكمال إجراءات التقديم وفق الضوابط والشروط المعتمدة.