خلال الشهر الماضي

أمانة المدينة المنورة تُصدر 6 آلاف رخصة وتصريح عبر منصة بلدي

الإثنين ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٩ صباحاً
أمانة المدينة المنورة تُصدر 6 آلاف رخصة وتصريح عبر منصة بلدي
المواطن - فريق التحرير

أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة خلال شهر أكتوبر 2025م أكثر من ستة آلاف رخصة وتصريح عبر منصة “بلدي”، ضمن جهودها لتطوير الخدمات الرقمية وتيسير إجراءات الأعمال البلدية ومزاولة الأنشطة التجارية، بما يُسهم في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق مستهدفات جودة الحياة في المنطقة.

وبيّنت الأمانة أن الإحصاءات الشهرية شملت إصدار 1,004 رخص بناء جديدة، و983 قرارًا مساحيًّا، و5 رخص ترميم مبانٍ، إلى جانب 2,826 شهادة صحية للعاملين في الأنشطة المهنية والخدمية، و1,101 رخصة مهنية، و272 تصريحًا لمزاولة الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة.

وأوضحت أن منصة “بلدي” تمثل واجهة رقمية متكاملة لتقديم الخدمات البلدية إلكترونيًّا، بما يتيح للمستفيدين إنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة، وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة.

وأكدت أمانة المدينة المنورة استمرارها في تطوير خدماتها الإلكترونية وتحسين تجربة المستفيد، دعمًا للتحول الرقمي في القطاع البلدي، وبما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في المدينة المنورة تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

