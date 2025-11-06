Icon

لتعزيز جهود الرقابة والحماية البحرية

أمانة جدة تدشّن قوارب الرقابة البحرية الجديدة

الخميس ٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٠٠ مساءً
أمانة جدة تدشّن قوارب الرقابة البحرية الجديدة
المواطن - فريق التحرير

دشنت أمانة محافظة جدة، اليوم الخميس، 15 قاربًا بحريًا جديدًا، لتعزيز جهود الرقابة والحماية البحرية على سواحل محافظة جدة.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور فهد بن عبدالله تونسي، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر، لمقر الأمانة، إذ جرى في أثنائها توقيع اتفاقية (إسناد أعمال الرقابة الميدانية البحرية للأمانة نيابةً عن الهيئة السعودية للبحر الأحمر والجهات الحكومية الأخرى).

تدشين قوارب الرقابة البحرية الجديدة

وقُدِّم عرضٌ تعريفي تناول تأسيس وكالة مراقبة وحماية السواحل البحرية ومهامها الرئيسة التي تشمل فرق الإنقاذ، والرقابة البحرية، والرقابة على المنتجعات الساحلية، وما تضطلع به من مهام في متابعة التزام المرافق والمنتجعات البحرية بمعايير السلامة والإنقاذ وفق الأنظمة المعتمدة.

وشملت الزيارة الاطلاع على مركز التحكم بالأمانة، والتعرف إلى أهدافه ومهامه والمنظومة الرقمية التي يعمل عليها لتعزيز الرقابة الإلكترونية، والتي تشمل منظومة النظافة ومنصة “مدينتي”، وأنظمة تتبُّع المركبات، ونظام دعم متخذ القرار، والمردم الذكي، إضافة إلى منظومة الطرق التي تضم نظام “راصف”، ونظام الرصف الأسفلتي (PMMS)، ونظام رخص الحفريات، ونظام التحكم في الإنارة، ونظام “اسكادا” للتحكم في محطات الرفع وتشغيل مضخات تصريف مياه الأمطار، ومنصة التحكم في خدمات المدينة.

