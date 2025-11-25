أمانة جدة ترفع جاهزيتها الميدانية للأمطار المحتملة

برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظامي الرياضة والرقابة المالية الباحة.. السحب الرعدية تلامس الجبال وتنسج مشهدًا طبيعيًا بديعًا رماد بركان “هايلي غوبي” الإثيوبي يعرقل الرحلات الجوية في الهند تدشين منصة “مستكشف عسير” لتسهيل الوصول إلى المعلومات البلدية بعد 13 عامًا.. فرنسا تعيد اثنين من الباندا العملاقة إلى الصين الدفاع المدني يحذر: 3 مسببات لحرائق التماس الكهربائي نجاح زراعة الكركم في تبوك التجارة تُشهِّر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في المقاولات خالد بن سلمان يترأس وفد السعودية في اجتماع مجلس الدفاع المشترك لتعزيز التعاون العسكري لقطات لأمطار تبوك اليوم
فعَّلت أمانة محافظة جدة الخطط الميدانية واتخذت التدابير اللازمة، تفاعلًا مع التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، والتي تشير إلى توقعات بهطول أمطار خلال الأسبوع الجاري, وذلك عبر نشر الفرق والآليات، ورفع مستوى الجاهزية والتنسيق مع الجهات المعنية.
وتواصل الأمانة استعداداتها للموسم من خلال تعزيز الجاهزية في 15 مركز إسناد بنطاق 11 بلدية فرعية، إلى جانب صيانة وتنظيف شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة، والتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد لضمان سرعة الاستجابة.
وأكدت الأمانة استمرار متابعتها لتنبيهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث، إضافة إلى تفعيل الرسائل التوعوية عبر مختلف قنواتها الرسمية، لضمان سلامة السكان والزائرين ودعم جهود الجهات المختصة خلال هطول الأمطار.