أمانة جدة ترفع جاهزيتها الميدانية للأمطار المحتملة

فعَّلت أمانة محافظة جدة الخطط الميدانية واتخذت التدابير اللازمة، تفاعلًا مع التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، والتي تشير إلى توقعات بهطول أمطار خلال الأسبوع الجاري, وذلك عبر نشر الفرق والآليات، ورفع مستوى الجاهزية والتنسيق مع الجهات المعنية.

وتواصل الأمانة استعداداتها للموسم من خلال تعزيز الجاهزية في 15 مركز إسناد بنطاق 11 بلدية فرعية، إلى جانب صيانة وتنظيف شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة، والتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد لضمان سرعة الاستجابة.

وأكدت الأمانة استمرار متابعتها لتنبيهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث، إضافة إلى تفعيل الرسائل التوعوية عبر مختلف قنواتها الرسمية، لضمان سلامة السكان والزائرين ودعم جهود الجهات المختصة خلال هطول الأمطار.