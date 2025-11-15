أمانة جدة تستنفر الجهود الميدانية للتعامل مع الحالة المطرية

باشرت أمانة محافظة جدة جهودها الميدانية للتعامل مع حالة الأمطار التي تشهدها المحافظة، وذلك برفع تجمعات المياه ومعالجة المواقع المتأثرة لضمان سلامة السكان وانسيابية الحركة في الطرق العامة.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية بدأت مهامها في نطاق 11 بلدية و15 مركز إسناد، مدعومة بـ 7160 فردًا و1621 معدة وآلية، تزامنًا مع التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وتفعيل الخطط واتخاذ التدابير اللازمة ونشر الفرق والآليات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ورفعت الأمانة مستوى جاهزيتها للموسم عبر الاستعداد المبكر بتعزيز مراكز الإسناد وصيانة شبكات تصريف الأمطار القائمة، والتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد لضمان سرعة الاستجابة.

وأشارت إلى استمرار متابعتها لتنبيهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث، مع تفعيل الرسائل التوعوية عبر قنواتها الرسمية لضمان سلامة السكان والزائرين.