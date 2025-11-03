Icon

خلال شهر أكتوبر الماضي clock-icon

أمانة جدة تصدر وتجدد 9,869 شهادة صحية 

الإثنين ٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٣ مساءً
أمانة جدة تصدر وتجدد 9,869 شهادة صحية 
المواطن - فريق التحرير

أصدرت أمانة محافظة جدة وجددت 9,869 شهادة صحية خلال شهر أكتوبر الماضي، فيما فحصت 9,726 عينة غذائية عبر إدارة المختبرات، وذلك في إطار جهودها الرقابية من خلال برنامج إجادة على المنشآت الصحية.

وأوضحت الأمانة، أن الجولات الرقابية التي شملت المنشآت الصحية في نطاق 11 بلدية فرعية؛ بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية, ستنعكس على جودة الخدمات المقدمة، وتسهم في أمن وسلامة الغذاء المقدم للسكان والزائرين.

وأشارت الأمانة إلى أن المنشآت يمكنها الوصول للخدمات البلدية بكل يسر وسهولة عبر منصة بلدي، والتي تتيح إمكانية إصدار الشهادة الصحية وطباعتها دون الحاجة لمراجعة الأمانة، وذلك عبر ربط نتائج الفحص الطبي مع منصة الصحة إلكترونيًا.

