أمانة جدة تضبط أكثر من 5 آلاف كيلوجرام من الأغذية الفاسدة

ضبطت أمانة محافظة جدة خلال حملة مشتركة موسعة، عددًا من المواقع العشوائية التي تُمارس أنشطة مخالفة تشمل تخزين وبيع مواد غذائية فاسدة، وتشغيل معامل غير نظامية لتحضير الحلويات والمخبوزات، حيث بلغ إجمالي الكميات التالفة التي جرى إتلافها 5,250 كيلوجرامًا.

وأوضح المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بالأمانة ياسر بخش, أن الفرق الميدانية بمشاركة بلدية أم السلم الفرعية وفريق إجادة التابعَين للأمانة، وعددًا من الجهات ذات العلاقة تشمل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة التجارة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والضبط الميداني، والدفاع المدني، ووقفت على مواقع متصلة جنوب المحافظة تضم أنشطة تُدار بطرق عشوائية، وتُشكِّل خطرًا على الصحة العامة وسلامة المستهلك.

وأشار بخش إلى أن الفرق رصدت مستودعًا عشوائيًا يُستخدم لتخزين وبيع مواد غذائية مجهولة المصدر تظهر عليها علامات التلف، داخل 11 ثلاجة كبيرة، حيث جرى إتلاف 3,850 كيلوجرامًا من المواد الفاسدة, إضافة إلى ضبط عيادة طبية غير نظامية داخل غرفة سكنية تُمارس فيها أعمالًا طبية من قبل شخص مجهول الهوية.

وتابعت الفرق أعمالها في موقع عشوائي ثانٍ داخل مربع سكني, عُثر بداخله على 4 ثلاجات كبيرة تحوي مواد فاسدة مشابهة لما تم ضبطه سابقًا، حيث جرى إتلاف 1,400 كيلوجرامٍ إضافية، كما وقفت الفرق على شقة داخل عمارة تُستَغل كمعمل لتحضير الحلويات في ظروف غير صحية، حيث تم ضبط 650 كيلوجرامًا من الحلويات التالفة، إضافة إلى 2,160 بيضة لا تحمل بيانات أو تواريخ صلاحية, وضبطت الحملة محلًا داخل محطة وقود اتضح أنه يُستغل كمعمل كبير لإنتاج المخبوزات والبسكويت دون تراخيص، وبكميات جاهزة للتوزيع تحمل ذات الملصقات المضبوطة في معمل الحلويات، وقد جرى استلام الحالة من قبل فريق إجادة لوجود اشتباه في تستر تجاري واستكمال الإجراءات النظامية.

يذكر أن أمانة جدة تنفذ حملاتها الرقابية للحد من الأنشطة العشوائية ورفع مستوى السلامة الغذائية، حيث دعت إلى الإبلاغ عن أي مواقع مشابهة عبر تطبيق “بلدي” أو مركز البلاغات 940.