أمانة نجران تطرح 40 فرصة استثمارية في مواقع متعددة

أعلنت أمانة منطقة نجران عن طرح (40) فرصة استثمارية، في مواقع متعددة بمدينة نجران.

وأوضحت الأمانة أن الفرص تشمل، إنشاء وتشغيل وصيانة المدينة الصناعية الجديدة بالطريق الدولي بنجران على مساحة (10) ملايين، و(620000) ألف متر مربع، وإنشاء وتشغيل وصيانة منطقة لوجستية حرة بالطريق الدولي على مساحة (1000000) مليون متر مربع، وإنشاء وتشغيل وصيانة عددٍ من الأنشطة بمتنزه الملك فهد، وتشمل جادة ومطعم وممشى، ونادي رياضي، وحلبة سباق سيارات مفتوحة “كارتينج”، وملعب كرة قدم، وفندق سياحي، ومركزًا للاستشفاء والتأهيل، ونزل ريفي، ومشروع سقا لاند الترفيهي، وترميم وتشغيل وصيانة الحديقة الضوئية، وكذلك تشغيل وصيانة عددٍ من الأنشطة الترفيهية والغذائية والتجارية بمتنزه الأمير جلوي.

كما تتضمن الفرص، إنشاء وتشغيل وصيانة مدرسة لتعليم قيادة السيارات، وإنشاء وتشغيل وصيانة مدارس أهلية وعالمية، وإنشاء وتشغيل وصيانة ساحة مهرجانات النافورة التفاعلية والمسرح الملحق على طريق الملك سعود، وترميم وتشغيل وصيانة مسرح الأخدود، وإنشاء وتشغيل وصيانة صالات عرض للسيارات، ومشاتل زراعية، وساحات مواقف، وغيرها من الأنشطة التجارية والسياحية والغذائية.

ودعت أمانة نجران المستثمرين الراغبين بالتنافس إلى الاطَّلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص”.