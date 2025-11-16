Icon

أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة

الإثنين ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٣ صباحاً
أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة

اختزلت منطقة جازان ملامح حياتها اليومية وتقاليدها الأصيلة في أمثال شعبية بليغةٍ، وُلدت من رحم التجربة وتناقلها الناس جيلًا بعد جيل، فغدت مرآةً لثقافتهم ومخزونًا من الحكمة والفطنة الشعبية.

وتجلّت تلك الأمثال في عباراتٍ موجزةٍ تحمل عمق المعاني وسحر البيان، فهي خلاصة قصةٍ أو موقفٍ أو تجربةٍ إنسانية، حتى أصبحت جزءًا من الموروث الثقافي الذي يروي ملامح البيئة المحلية ويعكس تفاعل الإنسان مع محيطه الثقافي والاجتماعي.

ارتباط بمظاهر الحياة اليومية

وارتبطت الأمثال الشعبية في جازان بمظاهر الحياة اليومية، فعبّرت عن العمل والزراعة والعلاقات الاجتماعية، وجاءت بمفرداتٍ قريبةٍ من الوجدان، مما سهّل حفظها وتداولها لتبقى حيّةً على الألسن رغم تعاقب الأزمان، فمنها ما عبّر عن الحكمة، ومنها ما حمل طابع الدعابة، أو استخدم في المدح والذم، أو جاء للسخرية والتندر من المواقف والأحداث.

وأوضح الباحث في التراث الشعبي خالد الصميلي أن تنوّع تضاريس جازان ولهجاتها انعكسا على غنى أمثالها وتعدّد مضامينها، مشيرًا إلى أن بعضها وُلد من تجارب الناس اليومية، وبعضها تناول عالم الحيوان والطيور والحشرات، وجُعلت رموز للتعبير عن المواقف الإنسانية، فيما استمدّت أمثالٌ أخرى مفرداتها من اللهجة المحلية فجاءت نابضة بروح المكان.

ومن تلك الأمثال قولهم: “من كثُر هدْره.. قلّ قدْره” للتحذير من الثرثرة، وقولهم: “خلّك على حِنّاك يحْنى” في الحث على الاستقرار وعدم التغيير، ومنها ما ارتبط بشخصياتٍ تاريخية مثل: “كأنّه عنتر في زمانه” وكذلك “سعد من أبو زيد خاله”، وغيرها من الأمثال.

وتظلّ الأمثال الشعبية في جازان شاهدًا على إبداع الإنسان في صياغة حكمةٍ مختصرة من التجربة اليومية، تُجسّد عمق الموروث الثقافي للمنطقة وثراءها الإنساني، وتؤكد أهمية حفظ هذا التراث الشفهي وتوثيقه بوصفه جزءًا أصيلًا من الهوية الثقافية، وموردًا معرفيًا يمكن الاستفادة منه في فهم الوعي الشعبي وبُعده الاجتماعي والتاريخي.

